"Manca come l'aria...", la nostalgia dei saviglianesi per il Teatro Milanollo

Luci accese al teatro Milanollo di Savigliano che ieri sera ha aderito all'iniziativa organizzata dall’Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo (U.N.I.T.A.), proprio per tenere alta l'attenzione su un settore che ormai da un anno si è visto cancellare eventi e spettacoli a causa della pandemia.

Tanti i pensieri dei cittadini che ieri, sul registro posto all'ingresso del teatro, hanno voluto ricordare l'importanza del mondo dello spettacolo con tanta nostalgia nei confronti degli appuntamenti culturali: "Manca come l'aria..."; "Accendiamo la cultura per non spegnere la vita"; "I teatri, cinema e i musei sono fondamentali per vivere, per crescere. Sempre acceso nel mio cuore".