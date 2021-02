Si prospetta un grande successo l’edizione 2021 della “Fera ed Sant’Alban”

Non sono ancora chiuse le prenotazioni e già si prospetta un successo la “Fera ed Sant’Alban” che, in questo 2021, si è dovuta reinventare nella forma del delivery. Per la prima uscita del 27 febbraio i risultati superano le aspettative degli organizzatori che si dichiarano molto soddisfatti.



“Siamo davvero molto contenti - comunica la presidente della Pro loco di Sant’Albano Patrizia Tealdi - i risultati sono doppi rispetto alle nostre previsioni. Per essere la prima uscita sta andando davvero benissimo”.



C’è ancora tempo fino a giovedì 25, per effettuare la propria prenotazione al 338 3868477. Seconda uscita programmata invece per sabato 13 marzo e alla quale si guarda con ottimismo.