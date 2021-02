Federica Raviolo aderisce a Fratelli d’Italia

“ Ringrazio Fratelli d’Italia per la calorosa accoglienza. Ho deciso di avvicinarmi alla politica per collaborare con persone capaci e competenti, che conoscono e che hanno a cuore il nostro territorio e le esigenze dei suoi cittadini. Sarà mia cura continuare a focalizzare la mia attenzione sui bisogni e sulle necessità di chi abita nei piccoli centri, a partire dai Comuni della Valle Mongia. Un carissimo ringraziamento va a William Casoni, a Monica Ciaburro, a Paolo Bongioanni, a Rocco Pulitanò e ad Alberto Deninotti ” commenta Federica Raviolo .

“Mi unisco all’Onorevole Monica Ciaburro e al Capogruppo in Consiglio Regionale Paolo Bongioanni nell’augurare un ottimo lavoro a Federica, ragazza capace e amministratore estremamente competente. Con la sua presenza, il partito si radica sempre di più sul territorio, avvicinandosi ai cittadini per rispondere alle loro istanze e alle loro esigenze. Fratelli d’Italia si conferma ancora una volta, più di ogni altro, come il partito della coerenza, capace di tutelare sempre e comunque l’interesse dei cittadini italiani, mantenendo costantemente la parola data agli elettori” dichiara William Casoni, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.