Nasce la sezione di Forza Italia Valle Vermenagna-Borgo San Dalmazzo

Si è svolta lo scorso venerdì sera, con la modalità della videoconferenza imposta dal rispetto delle regole per combattere l’epidemia, una prima riunione dedicata al lancio della Sezione di Forza Italia Valle Vermenagra-Borgo San Dalmazzo.

Alla presenza dell’onorevole Paolo Zangrillo, coordinatore regionale piemontese di Forza Italia, dell’avvocato Maurizio Paoletti, coordinatore provinciale di Forza Italia, e del sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi, molti operatori economici locali hanno discusso di quali debbano essere le prime e più urgenti richieste del territorio volte a superare nel miglior modo, e il più rapidamente possibile, la duplice crisi che ha investito la vallata: infatti, oltre alla ben nota problematica determinata dall’epidemia di COVID, i danni provocati dall’alluvione autunnale rischiano di condizionare pesantemente l’auspicata ripresa. In particolare l’inagibilità del tunnel del Colle di Tenda e della strada della valle Roya, in territorio francese, danneggiano in modo grave l’economia non solo della vallata, ma di una buona parte del Piemonte.



La guida della neonata sezione di Forza Italia, che si è già impegnata a portare avanti le prime rivendicazioni del suo territorio, è stata affidata ad Antonello Lacala, già commissario del partito per Bordighera e paesi limitrofi.



I residenti e i frequentatori della Valle Vermenagna e di Borgo San Dalmazzo che desiderassero maggiori informazioni, o avessero l'intenzione di aderire, possono contattare telefonicamente il signor Lacala al numero 340 9862869.