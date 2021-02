Domenica, a Paesana, la prima donazione di sangue Adas del 2021

Domenica 28 febbraio, dalle ore 8 alle ore 11, presso la scuola dell’infanzia di Paesana, in via Reynaud 13, il locale gruppo Adas-Fidas organizza, grazie alla sinergia con la Banca del Sangue di Torino, la prima donazione di sangue dell’anno 2021.

“Le richieste di sangue da parte degli ospedali – spiega il capogruppo Marco Miolano – sono tornate ad aumentare, pertanto si invitano calorosamente tutti i donatori in buona salute a partecipare al prelievo.

Chiediamo inoltre a tutti lo sforzo di collaborare e prenotare la loro partecipazione alla donazione. È sufficiente telefonare al capogruppo, concordano un orario di massima per il prelievo, evitando così la creazione di code ed assembramenti”.

Perdura infatti l’emergenza epidemiologica, che impone dunque alcune raccomandazioni: i donatori che riscontrano sintomi associabili a infezioni respiratorie o che, allo stesso modo, siano venuti in contatto con persone positive al Covid-19, non dovranno accedere ai locali della scuola materna.

Inoltre, nella fase di accoglienza, i donatori dovranno presentarsi muniti di mascherina ben indossata, per poi igienizzare le mani, mantenere la distanza di sicurezza minima di un metro, seguire le indicazioni degli addetti.

L’accesso al punto prelievi, infatti, avverrà con il nuovo ingresso e con il percorso unidirezionale, anche in questo caso per evitare il più possibile assembramenti e “incroci” fra le persone.

A tutti i donatori sarà rilevata la temperatura corporea. Ovviamente, il gruppo Adas rimarca come la donazione rispetterà tutte le specifiche relative alla pulizia dei locali.

“Si ricorda inoltre che ad oggi si può donare anche presso l’ospedale di Saluzzo – aggiunge Miolano – dove, oltre al giovedì, è stata ripristinata la giornata del lunedì, e presso l’ospedale di Savigliano, sempre previa prenotazione”.

Il Gruppo Adas, come sempre, ringrazia per la collaborazione tutti i componenti del direttivo, il Comune di Paesana e la dirigente scolastica, le insegnati e il personale della scuola dell’infanzia, per l’utilizzo dei locali. Senza dimenticare il “grazie” a tutti i donatori.

Per qualsiasi informazione sulla donazione di Paesana e sulla donazione in generale presso gli altri Gruppi dell’Adas, si può contattare il capogruppo Marco Miolano, visitare il sito adas-saluzzo.it/, oppure la pagina Facebook del gruppo Adas Paesana.

Per prenotare la donazione di domenica, invece, il numero del capogruppo è 338.8632703: c’è tempo a prenotare sino al 26 febbraio, chiamando nella fascia oraria dalle 18 alle 19.