In arrivo a Costigliole Saluzzo due colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

A Costigliole Saluzzo “sorgeranno” due colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

In questi giorni, l’Amministrazione comunale del sindaco Fabrizio Nasi ha dato mandato a “beCharge”, azienda specializzata nei servizi per l’eco-mobilità, di procedere in tal senso.

Sono già in corso, infatti, gli iter burocratici per l’allacciamento alla rete elettrica e per la predisposizione di tutti gli studi necessari all’installazione delle colonnine.

Le due colonnine verranno posizionate in piazza Vittorio Emanuele: saranno i primi due punti di ricarica per veicoli elettrici presenti in paese.

Un’operazione per la quale il Comune ha deciso di cedere a titolo gratuito l’area, e che non comporterà per l’Ente pubblico alcun costo di installazione, né di mantenimento. “Le due colonnine – spiegano dal Comune – avranno un doppio bocchettone di ricarica, quindi potranno approvvigionarsi in contemporanea quattro veicoli”.

“La posizione centrale della stazione - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Colombero – è pensata per favorire gli acquisti nei negozi di vicinato: durante una ricarica, infatti, come hanno imparato a fare tanti appassionati di mobilità elettrica, c’è l’occasione per fare una passeggiata, qualche commissione, la spesa, prendere un caffè al bar o effettuare una piccola visita alle bellezze del paese”.

“Con l’ampliamento del mercato di auto elettriche – chiosano dal Comune - anche questo potrebbe essere un volano per rivitalizzare il centro di Costigliole, come da programma elettorale”.