Cuneoginnastica: grandi soddisfazioni nel campionato regionale Gold Allieve

Pianezza, Palatigers, Torino, prima prova del Campionato regionale Gold allieve 3 e 4 della federazione Ginnastica d'Italia.

La prima ginnasta a scendere in campo è la cuneese Sara Hadouz, classe 2010 che conduce una buona gara su tutti e 5 gli attrezzi e commette un solo errore alla trave, cadendo dal salto indietro, nuovo elemento ancora da consolidare ed appena inserito nell'esercizio; precise e determinate le sue prove a parallele e cinghietti. Per Sara un lusinghiero quinto posto che fa ben sperare per la prossima seconda prova di campionato.

Per le allieve 4, classe 2009 a scendere in campo è la borgarina Sofia Ambrosio che con una gara esemplare conclude 4 splendide prove sui 4 attrezzi senza errori ne imprecisioni. Brillante e sicura la sua trave, precisi e ricchi di difficoltà il corpo libero e le parallele. Al volteggio, per la prima volta esegue un nuovo salto, uno Tsukahara raccolto, un salto complesso che poche ginnaste della categoria allieve riescono ad eseguire. Per lei un ottimo sesto posto in classifica.