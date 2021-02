TIMEOUT: il punto sul Campionato di pallavolo di serie A2 femminile! Speciale Calendari Pool Promozione e Pool Salvezza

La seconda fase del campionato di A2 Femminile è pronta a prendere il via. Ieri, infatti, la Lega di Serie A ha pubblicato i calendari di Pool Promozione e Pool Salvezza. La seconda fase scatterà già domenica 28 febbraio, anche se le gare Cutrofiano-Roma e Pinerolo-Macerata si giocheranno in altra data, visto che le formazioni dell’Eurospin Pinerolo e dell’Acqua & Sapone Roma, domenica saranno impegnate nell’ultimo recupero della regular season.

Nella prima giornata spicca il big match tra la Megabox Vallefoglia e la Lpm Bam Mondovì, attualmente capolista dei due gironi di regular season. Saranno disputate in tutto dieci giornate, al termine delle quali la prima in classifica sarà promossa direttamente in serie A1. Le squadre classificate dalla 2^ all’8^ posizione, insieme alla prima classificata della Pool Salvezza, avranno accesso ai Play-off, che decreteranno la seconda promozione in serie A1.

Dieci giornate anche in Pool Salvezza, ma con una formazione che in ogni turno sarà costretta ad osservare un turno di riposto. Come detto, dunque, al termine delle dieci giornate, la prima classificata staccherà il biglietto per i Play-off, mentre l’ultima classificata retrocederà in B1, sempre che tra ultima e penultima ci sia un distacco superiore ad un punto. In caso contrario la retrocessione sarà decisa con una gara di Play-out tra le ultime due formazioni in classifica.

L’Eurospin Pinerolo, intanto, in questa settimana concluderà gli impegni della regular season. Dopo aver superato a fatica la Futura Giovani Volley Busto Arsizio (3-2), le ragazze di Marchiaro domani (24/02) renderanno visita all’Exacer Montale, per poi chiudere domenica con la super sfida contro l’Acqua & Sapone Roma. Questi ultimi due impegni saranno importanti anche per definire gli incroci della Coppa Italia, che prenderà il via mercoledì 3 marzo. Ecco di seguito i calendari completi di Pool Promozione e Pool Salvezza e relative classifiche di partenza:





CALENDARIO POOL PROMOZIONE

1^ GIORNATA DI ANDATA 28/02/2021 – RIT. 28/03/2021

Meg. Vallefoglia Lpm Bam Mondovì - Sigel Marsala S. G. in Marignano - Volley Soverato G. W. Sassuolo - Cdm Cutrofiano A&S Roma RINV. Eur. Pinerolo Cbf Macerata RINV.

2^ GIORNATA DI ANDATA 07/03/2021 – RIT. 5/04/2021

A&S Roma Volley Soverato - S. G. in Marignano Eur. Pinerolo - Cbf Macerata Sigel Marsala - Lpm Bam Mondovì Cdm Cutrofiano - G.W. Sassuolo Meg. Vallefoglia -

3^ GIORNATA DI ANDATA 14/03/2021 – RIT. 11/04/2021

S. G. in Marignano A&S Roma - Cbf Macerata Lpm Bam Mondovì - Volley Soverato Eur. Pinerolo - Meg. Vallefoglia Sigel Marsala - Cdm Cutrofiano G.W. Sassuolo -

4^ GIORNATA DI ANDATA 21/03/2021 – RIT. 18/04/2021

A&S Roma Meg. Vallefoglia - Lpm Bam Mondovì S. G. in Marignano - Eur. Pinerolo Cdm Cutrofiano - Sigel Marsala Volley Soverato - G. W. Sassuolo Cbf Macerata -

5^ GIORNATA DI ANDATA 25/03/2021 – RIT. 22/04/2021

Cbf Macerata A&S Roma - Volley Soverato Lpm Bam Mondovì - Meg. Vallefoglia Eur. Pinerolo - Cdm Cutrofiano Sigel Marsala - S. G. in Marignano G.W. Sassuolo -

CLASSIFICA DI POOL PROMOZIONE

1 Lpm Bam Mondovì 44 2 A&S Roma * 43 3 Meg. Vallefoglia 41 4 Cdm Cutrofiano 37 5 Sigel Marsala 33 6 Cbf Macerata 33 7 Eur. Pinerolo ** 32 8 Volley Soverato 30 9 S. Giovanni in Marignano 30 10 G.W. Sassuolo 28

*gare da recuperare

CALENDARIO POOL SALVEZZA

1^ GIORNATA POOL SALVEZZA – 28/02/2021 – RIT. 28/03/2021

Itas Martignacco B. Cus Torino - Club Italia Crai Cda Talmassons - Olimpia Ravenna F.G. Busto Arsizio - Ipag Montecchio G.H. Olbia -

RIPOSA: Exacer Montale

2^ GIORNATA POOL SALVEZZA – 7/03/2021 – RIT. 4/04/2021

G. H. Olbia Itas Martignacco - B. Cus Torino Olimpia Ravenna - Cda Talmassons Exacer Montale - F.G. Busto Arsizio Ipag Montecchio -

RIPOSA: Club Italia Crai

3^ GIORNATA POOL SALVEZZA – 14/03/2021 – RIT. 11/04/2021

Olimpia Ravenna Club Italia Crai - Cda Talmassons G.H. Olbia - Itas Martignacco F.G. Busto Arsizio - Ipag Montecchio Exacer Montale -

RIPOSA: Barricalla Cus Torino

4^ GIORNATA POOL SALVEZZA – 21/03/2021 – RIT. 18/04/2021

Exacer Montale Itas Martignacco - G.H. Olbia Olimpia Ravenna - B. Cus Torino Cda Talmassons - Club Italia Crai Ipag Montecchio -

RIPOSA: Futura Giovani Volley Busto Arsizio

5^ GIORNATA POOL SALVEZZA – 24/03/2021 – RIT. 25/04/2021

Ipag Montecchio B. Cus Torino - Olimpia Ravenna Exacer Montale - Cda Talmassons F.G. Busto Arsizio - Itas Martignacco Club Italia Crai -

RIPOSA: Geovillage Hermaea Olbia

CLASSIFICA DELLA POOL SALVEZZA

1 Futura Busto Arsizio 26 2 Olimpia Ravenna 25 3 Itas Martignacco 21 4 B. Cus Torino 18 5 G.H. Olbia 18 6 Club Italia Crai 16 7 Cda Talmassons 15 8 Exacer Montale* 6 9 Ipag Montecchio 3

*gare da recuperare