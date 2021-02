Volley maschile Serie B: tie-break ancora fatale al Gerbaudo Savigliano

Tie-break ancora fatale al Gerbaudo Savigliano superato per 3 - 2 dall'Alto Canavese nell'ultima giornata di andata della prima fase del campionato di Serie B.

A differenza però delle ultime prestazioni si è a tratti vista la squadra che aveva dominato buona parte della prima fase del campionato pre-Covid , ed è venuta fuori una partita vibrante e di alto livello tecnico ed agonistico.

Starting six: Gonella palleggio con Ghibaudo opposto, Ghio e Gonella coppia centrale, Bossolasco e Dutto schiacciatori, Rabbia libero.

Incontro in sostanziale parità, lottato punto a punto, come si evince dai parziali dei set. Buona la prova corale della formazione di Bonifetto-Brignone che continua il trend in crescita di condizione e di affiatamento e che si rammarica di non aver chiuso la gara sul 3 a 1 non sfruttando l'occasione avuta per portare a casa un meritato successo contro una formazione dove a visto l'opposto Avalle (vecchia conoscenza dei tifosi saviglianesi) autentico mattatore (30 i suoi punti) e con Bolla, ex giocatore di serie A, decisivo nella parte finale dell'incontro. Quinto set in parità fino al 7 a 7, ma al cambio campo alcuni errori hanno permesso ai padroni di casa di aggiudicarsi l'incontro.

Doccia fredda dell'ultima ora, salta la trasferta di mercoledì 24 p.v. a Ciriè per la prima gara di ritorno, causa positività al Covid riscontrata tra le fila del P.V.L.

ALTO CANAVESE Courgnè 3

GERBAUDO VOLLEY SAVIGLIANO 2

(22/25 - 25/19 - 18/25 - 26/24 - 15/10)

GERBAUDO: Bossolasco F. (10), Dutto F. (8), Gonella A. (10), Ghibaudo G. (23), Ghio G. (13), Vittone A. (2), Rabbia P. (L), Bergesio N., Caula M., Cravero S. (1), Gallo D., Garelli M., Manca I., Marocco L. Allenatori: Bonifetto R., Brignone M.Dirigente : Bossolasco S.