Volley maschile: Serie C e vivaio, partenza col botto per Cuneo

Dopo il primo vero weekend di ritorno alla pallavolo a tutto tondo per il vivaio maschile cuneese, i biancoblù possono essere molto soddisfatti. In tutti i confronti a calendario le compagini della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo hanno portato a casa la vittoria e i due derby interni (U15 e U17) sono stati un buon banco di prova per quel che sarà il resto della stagione. Porta a casa 3 punti anche la formazione di Serie C, in trasferta a Savigliano.

Serie C

Seppur non giocando la miglior partita, i ragazzi di coach Salomone si aggiudicano la 3^ giornata d’andata del campionato di serie C maschile regionale in trasferta a Savigliano. Alla seconda vittoria stagionale, i biancoblù occupano il gradino numero due della classifica con 6 punti.

Lo starting six di Cuneo: Trinchero palleggio, D’Amato opposto, Rainero e Giokicaj centro, Vergnaghi e Agapitos schiacciatori; Giordano (L). Coach Bogliacini ha schierato: Polizzi palleggio, Calandri opposto, Mellano e Alasia al centro, Calcagno D. e Osella schiacciatori; Robutti / Calcagno S. (L).

Al termine dell’incontro coach Giorgio Salomone: «Partita con molti alti e bassi da parte dei nostri ragazzi, dobbiamo ancora lavorare molto su diversi fondamentali e sulla continuità di rendimento della squadra».

Il prossimo appuntamento della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo sarà sabato 6 marzo alle ore 18.00 al PalaITIS di Cuneo contro il Villanova/vbc Mondovì. La partita si svolgerà a “porte chiuse” e sarà trasmessa in Diretta streaming sul Canale YouTube CUNEO VOLLEY TV.

3^ Andata (20/02/2021) – Regular Season Serie C maschile

Cogal Volley Savigliano - Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo 1-3 (16-25/25-19/13-25/18-25)

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo: Trinchero 7, D’Amato 12, Rainero 10, Gjockikaj 5, Vergnaghi 14, Agapitos 10; Giordano (L); Rado 1, Pellegrino, Cardona 2. N.e. Falco, Bertolino, Quaranta, Barbero (L). All.: Giorgio Salomone Aiuto All.: Daniele Vergnaghi e Gianpiero Tassone

Arbitro: Roberto Pavani.

Under 19 Il gruppo allenato dai coach Salomone, Vergnaghi e Tassone dopo la vittoria di sabato a Savigliano in serie C, ha affrontato la seconda trasferta del weekend a Villanova Mondovì contro i pari età. Prese le misure nel primo set, i cuneesi hanno fatto loro il match e portato a casa 3 punti dalla prima giornata del campionato Under 19 maschile.

Lo starting six di Cuneo: Trinchero palleggio, Cardona opposto, Rado e Falco centro, Vergnaghi e Giordano schiacciatori; Quintani / Bonis (L).

Al termine dell’incontro lo staff tecnico biancoblù: «Partita in salita dopo un primo set tirato e combattuto. Abbiamo potuto confrontarci contro una buona squadra e alternare alcuni elementi che in serie C avevano avuto poco spazio. C’è ancora tanto su cui lavorare».

Il prossimo appuntamento della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo sarà Giovedì 04 marzo alle ore 20.30 al PalaITIS di Cuneo contro il Mercatò Alba. La partita si svolgerà a “porte chiuse” e sarà trasmessa in Diretta streaming sul Canale YouTube CUNEO VOLLEY TV.

1^ Giornata (21/02/2021) – Under 19 maschile

Villanova/vbc Mondovì - Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo 1-3 (25-23/13-25/19-25/16-25)

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo: Trinchero 2, Cardona 6, Rado 10, Falco 8, Vergnaghi 20, Giordano 8; Quintani / Bonis (L); D’Amato 2, Pellegrino. N.e. Agapitos, Bertolino. All.: Giorgio Salomone Aiuto All.: Daniele Vergnaghi e Gianpiero Tassone

Arbitro: Roberto Pavani.

Under 17

Debutto con derby per le due compagini Under 17 del Cuneo Volley. Domenica mattina al PalaITIS e in diretta streaming sul canale YouTube del Club biancoblù, si sono affrontate la Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa allenata da Francesco Revelli e Paolo Alivesi e la Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Bianca dei coach Giovanni Tavella e Nadia Chiri. Un buon confronto per rompere il ghiaccio d’inizio stagione. Ad aggiudicarsi la prima giornata è stata la squadra Rossa per 3-0.

Lo starting six Cuneo Rossa: Bisotto palleggio, Bertolino opposto, Brugiafreddo e Chiaramello centro, Armando e Cavallotti schiacciatori; Quintani (L). Il sestetto della formazione Bianca ha visto schierati: De Lucia palleggio, Giraudo opposto, Vesuvio e Coppa centro, Cavallo e Cordero schiacciatori; Giordano M. (L).

Al termine dell’incontro: Coach Francesco Revelli: «Buon derby dopo un anno di assenza. Partita condizionata a nostro favore dalla maggior efficacia in ricezione, che ci ha permesso di sfruttare il nostro potenziale in attacco. Uguale impegno da parte di tutto il roster, si è notata un’evidente crescita tattica; prezioso Armando come equilibratore della squadra».

Coach Giovanni Tavella: «La seconda squadra U17 di Cuneo ha tentato il colpaccio sulla prima, ma come da pronostico i 3 punti sono andati a loro. Dopo un iniziale gelo, i nostri ragazzi hanno lottato su tutti i palloni, tuttavia è emersa la loro maggior prestanza fisica; i cm hanno fatto la differenza. Miglior schiacciatore Gabriele Cavallo con 5 attacchi punto e menzione speciale ad Alessio Vesuvio che ha realizzato ben 6 muri punto!».

Il prossimo appuntamento della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa sarà Giovedì 25 febbraio alle ore 20.45 in trasferta a Canelli. La Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Bianca, invece, scenderà in campo al PalaITIS Domenica 28 febbraio alle ore 10.30 ospitando il Villanova/vbc Mondovì e la partita, rigorosamente a “porte chiuse”, sarà trasmessa in Diretta streaming sul Canale YouTube CUNEO VOLLEY TV.

1^ Giornata (21/02/2021) – Under 17 maschile

BAM Mercatò Cuneo Rossa - BAM Mercatò Cuneo Bianca 3-0 (25-15/25-11/25-18)

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa: Bisotto, Bertolino 13, Brugiafreddo 6, Chiaramello 2, Armando 14, Cavallotti 11; Quintani (L); Macario 2, Marino A., Bonis (L). N.e. Costanzo e Ballari entrambi infortunati. I All.: Francesco Revelli II All.: Paolo Alivesi

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Bianca: De Lucia, Giraudo 4, Vesuvio 9, Coppa 3, Cavallo 6, Cordero 3; Giordano M. (L); Anfossi, Falco L. 1, Delfino 1, Sciolla 1, Vigna (L). I All.: Giovanni Tavella II All.: Nadia Chiri

Arbitro: Valentina Annolfi.

Under 15

Quest’anno sono ben 3 le formazioni Under 15 con cui il settore giovanile del Cuneo Volley si è iscritto al campionato di categoria. La compagine allenata da Diego Frison e ha debuttato in casa con i coetanei del Mercatò Alba, aggiudicandosi il match con un netto 3-0. Le squadre Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Bianca e Rossa si sono invece confrontate nel derby interno, che ha visto aggiudicarsi i 3 punti in palio.

1^ Giornata (20/02/2021) – Under 15 maschile

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Blu – Mercatò Alba 3-0 (25-11/25-15/25-12)

Lo starting six di Cuneo: Bettahi palleggio, Pinardi opposto, Grosso e Maiorano centro, Arneodo e Giordanengo schiacciatori; Giraudo (L).

Al termine dell’incontro coach Diego Frison: «Buona prestazione nel complesso, c’erano molte incognite legate al lungo periodo di inattività e non sapevamo quale sarebbe stata la reazione dei ragazzi. Devo dire che sono stati bravi. Dal punto di vista tecnico, ci ha sicuramente aiutato incontrare una squadra alla nostra portata, mettendo insieme una buona prestazione in battuta e ricezione che ci darà morale e fiducia per il proseguo. Nel prossimo weekend ci aspetta il primo derby della stagione con Cuneo Rossa, sicuramente un bel banco di prova per testare il nostro livello».

Il prossimo appuntamento della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Blu sarà Sabato 27 febbraio alle ore 15.00 al PalaITIS di Cuneo nel derby con la Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa. La partita si svolgerà a “porte chiuse” e sarà trasmessa in Diretta streaming sul Canale YouTube CUNEO VOLLEY TV.

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Blu: Bettahi, Pinardi, Grosso, Maiorano, Arneodo, Giordanengo; Giraudo (L); Viale, Nacca, Di Maria, Lerda. I All.: Diego Frison Aiuto All.: Roberto Pansa Arbitro: Francesco Antonio Crabolu, Giancarlo Marengo.

1^ Giornata (20/02/2021)

Under 15 maschile BAM Mercatò Cuneo Bianca - BAM Mercatò Cuneo Rossa 0-3 (11-25/20-25/12-25)

Lo starting six Cuneo Rossa: Marino e Vergnaghi doppio palleggio, Arnaudo (K) e Peano centro, Bellanti e Camia schiacciatori; Rocchia (L). Il sestetto della formazione Bianca ha visto schierati: Girardi e Dalmasso doppio palleggio, Verra e Bertone centro, Drocco e Giraudo schiacciatori; Miglietti (L).

Al termine dell’incontro: Coach Maurizio Macagno: «La nostra squadra in questa stagione è alla prima esperienza di gioco 6vs6. Siamo la compagine più giovane delle Under 15 del vivaio cuneese e ci siamo comportati molto bene in questo derby del debutto. Abbiamo giocato contro una squadra molto più esperta e non abbiamo sfigurato. Siamo consapevoli che dobbiamo lavorare molto in quanto vi sono grandissimi margini di miglioramento e di crescita per gli anni futuri».

Coach Samanta Feula: «Nonostante i ragazzi non abbiano brillato, frutto forse anche dell'emozione per la prima partita dopo ben 365 giorni di stop, i margini di miglioramento sono ampi e non possiamo che prendere in maniera positiva le cose che non sono andate bene, andando a lavorare duramente in palestra per sistemarle. Questo è un gruppo composto da metà 2006 e metà 2007 con un giocatore del 2008. Per gran parte della partita abbiamo giocato con i 2007 e il 2008 in campo, contro i fratelli del 2007. Questo sarà il nostro modus operandi anche per le partite a venire, in modo da dare la possibilità a tutti di crescere. Positivo è l’ingresso in campo di tutti gli atleti convocati».

Il prossimo appuntamento della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Bianca sarà Sabato 27 febbraio alle ore 14.30 in trasferta, ospite del Villanova/vbc Mondovì, mentre la Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa sarà impegnata nel derby casalingo.

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Bianca: Girardi, Dalmasso, Verra, Bertone, Drocco, Giraudo; Miglietti (L); Olomo, Peirano. N.e. Margaria, Fino, Masoero. I All.: Maurizio Macagno II All.: Matteo Ciccone

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa: Marino, Vergnaghi, Arnaudo (K), Peano, Bellanti, Camia; Rocchia (L); Rainero, Costanzo, Ballario, Sciandra, Pantaleo. I All.: Samanta Feula II All.: Marco Garro

Arbitro: Giancarlo Marengo, Francesco Antonio Crabolu.