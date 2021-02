1 miliardo ed 850 milioni ai comuni per investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, accolte le istanze di Azione

Per quanto riguarda la provincia di Cuneo, i comuni destinatari del contributo saranno ben 82 per l’anno 2021, per un totale di oltre 56 milioni e 260 mila euro, mentre, per quanto concerne le domande che in questa prima fase sono state ammesse ma non finanziate, è previsto un incremento delle risorse a disposizione per un totale di 1.750 milioni di euro per il 2022, finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammesse per l’anno 2021.