A Garessio gli studenti scelgono l'abbinamento cromatico del nuovo ponte firmato Giugiaro

Saranno gli studenti di Garessio a scegliere i colori del nuovo ponte firmato dal designer Giorgetto Giugiaro.

La nuova struttura sarà un inno alla leggerezza e al futuro, come aveva anticipato il sindaco, Ferruccio Fazio, in occasione della presentazione del concept alla popolazione lo scorso gennaio.

Proprio in quest'ottica l'amministrazione ha voluto coinvolgere i giovani in prima persona in questo progetto, dando la possibilità di votare come distribuire i colori tradizionali, ardesia e rosso mattone, nelle diverse parti della struttura: un ponte a campata unica, sormontato da un ampio e scenografico arco in legno lamellare che incorpora tiranti in acciaio.

"Questa iniziativa coinvolge gli studenti dalla prima elementare alla terza media" - spiega l'assessore Paola Carrara -"Le votazioni sono iniziate ieri e alla fine di questa settimana sarà già possibile avere le preferenze espresse dai ragazzi che hanno preso visione sia del modellino che dei disegni realizzati dal team Giugiaro. C'era tanto entusiasmo nelle varie classi anche perché avevano già studiato la storia del ponte Odasso e questa iniziativa li ha fatti sentire coinvolti in prima persona".