Autovelox di Centallo, ora c’è l’ufficialità: entrerà in funzione dalla mezzanotte del primo di marzo

Entrerà in servizio alle ore 00.00 del primo giorno di marzo l’autovelox sulla S.P 20 che collega Centallo e Cuneo.

Il dispositivo, installato al Km 64, poco oltre Regione San Quirico, è predisposto per il controllo unidirezionale della velocità delle vetture in arrivo dal capoluogo di provincia.



Installata anche la segnaletica verticale del presegnalemento della postazione di controllo. Il limite sulla tratta è di 70 km/h.

Da rilevazioni effettuate e che hanno portato alla decisione dell'amministrazione guidata da Pino Chiavassa di installare l'apparecchio, è emerso che il limite venisse rispettato da circa il 22% degli automobilisti in transito. Sono stati rilevati passaggi di auto a 188 km/h.

Senza dimenticare che quel quel tratto di strada è stato teatro di numerosi sinistri mortali.

Il velox si tradurrà - ovviamente - anche in incassi per il Comune, stimati in circa 269mila euro.