"Dire, fare, ricominciare", il ciclo di appuntamenti progettato dagli alunni del Liceo Vittoria di Torino

Domani, giovedì 25 febbraio alle ore 18, in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Liceo Vittoria di Torino (https://www.facebook.com/VittoriaTurin), gli studenti dell'istituto dialogheranno con la filosofa Ilaria Gaspari, autrice del best-seller Lezioni di felicità.

L’incontro inaugura il ciclo intitolato “Dire, fare, ricominciare”, ideato e organizzato dagli studenti del “Vittoria” per confrontarsi con scrittori e intellettuali che possano suggerire loro chiavi utili per interpretare meglio quest’epoca di sofferenza e sospensione e aiutarli a trovare attraverso il “dire”, ovvero attraverso la parola, motivi e stimoli per “fare” e per “ricominciare”. Gli incontri sono aperti a tutti coloro che vorranno collegarsi attraverso la pagina della scuola e nascono nell'ambito delle attività di autogestione che quest'anno, causa Covid, si svolgono online e saranno diluite nel tempo.

L’incontro con Ilaria Gaspari, in particolare, verterà sul tema della felicità: perché l’effetto più grave della pandemia, per i giovani, è proprio la perdita della felicità, o peggio la rinuncia a perseguirla, e mai come ora hanno bisogno di confrontarsi con qualcuno che restituisca loro la speranza e il desiderio di ritrovarla.

Già confermati anche gli ospiti dei prossimi incontri: il Premio Strega e fisico Paolo Giordano, che il 18 marzo affronterà il tema dell’interpretazione dei numeri ai tempi del Covid 19, e il professore e saggista Federico Faloppa, da anni impegnato nello studio degli stereotipi etnici e della costruzione linguistica della diversità, che il 25 dello stesso mese proporrà riflessioni e spunti su come sfuggire alla spirale dell'hate speech nel discorso pubblico e in particolare sui social network.