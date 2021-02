Il comune di Frabosa Sottana consegna la Costituzione ai neodiciottenni

Anche quest'anno il comune di Frabosa Sottana consegnerà la costituzione ai neodiciottenni.

Un segnale importante per accompagnare i ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età nel loro percorso di cittadini consapevoli.

La cerimonia, precedentemente in programma per il 4 novembre scorso, è stata posticipata a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Non potendo organizzare cerimonie ufficiali, l'amministrazione comunale ha dunque fatto spedire a casa di ciascun diciottenne una lettera di invito alla consegna delle Costituzione che avverrà, in forma privata, venerdì 26 febbraio alle 18 presso la sala del consiglio in municipio.

"Purtroppo, a causa delle normative anti Covid, il numero di partecipanti è limitato esclusivamente ai giovani affinché non si verifichino assembramenti" - spiegano le responsabili alle politiche Giovanili, il consigliere Giulia Lanza e l'assessore Erica Basso - "L'amministrazione ci teneva però a incontrare personalmente i ragazzi per questo momento importante e quindi saremo lieti di poterli ricevere in comune questo venerdì".