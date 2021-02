La consulta giovanile di Cuneo amplia le maglie per i suoi rappresentanti: il limite massimo d'età diventa 35 anni

È ufficiale: la consulta giovanile della città di Cuneo cambierà il limite d’età stabilità per i rappresentanti espressi dalle associazioni coinvolte da 15-30 a 16-35, oltre a modificare in diversi punti – già discussi nel corso di ben due commissioni consiliari – il proprio statuto.

A illustrare le modifiche nel corso della serata di ieri (martedì 23 febbraio) al consiglio comunale è stato l’assessore Domenico Giraudo: la proposta è stata conseguentemente accolta con 26 voti favorevoli su 28.

La modifica nel range di età potrebbe sembrare poca cosa, ma nel corso delle commissioni ha ingenerato un dibattito ben vivo, incentrato proprio sulle politiche giovanili, l’associazionismo locale e il mondo giovanile in genere. I due più strenui oppositori della misura specifica – astenutisi nella votazione – sono stati “Beppe” Lauria e Maria-Luisa Martello.

“Trovo un controsenso che, a un anno di distanza dall’istituzione della consulta, siano già necessarie modifiche allo statuto, soprattutto perché alcune associazioni non riescono a produrre un rappresentante in età utile: assurdo che sia la consulta a dover allargare le proprie maglie – ha detto la consigliera - . Ho poi profondi dubbi sulla qualità del dialogo che possa scaturire, in materia di politiche giovanili, dal dialogo tra un sedicenne e un trentacinquenne, c’è un salto generazionale totale, sono realtà troppo diverse”.

Più accomodante Lauria: “Credo sia doveroso ringraziare il presidente della commissione e quello della consulta, Gabriele Fronzé, che ha dato segno di comprendere anche le preoccupazioni di alcuni commissari – ha detto - : quasi tutte le istanze presentate nel primo incontro sono state recepite, e questo è un buon segno. Non condivido però, come già sottolineato, l’aumento del limite d’età massimo; il mondo giovanile dovrebbe ritrovare la voglia di essere davvero “giovanile” e non un’altra cosa”.