Marchio De.C.O. di Cuneo: sarà attribuito anche ai Cuneesi al Rhum di Arione

Nuovo slancio al progetto di valorizzazione di uno dei prodotti più riconoscibili della città di Cuneo è stato dato, in questi giorni, dalla presentazione dell'istanza di attribuzione del marco De.C.O. al Cuneese al Rhum realizzata dalla famiglia Arione.

L'atto finale di una storia travagliata che, appunto, coinvolge il celebre cioccolatino del nostro capoluogo, iniziata nel 2016 con la stesura da parte dell'amministrazione comunale del regolamento del marchio collettivo: un segno distintivo con la funzione di garantire particolari caratteristiche qualitative ad alcuni prodotti tipici del territorio cuneese.

Se per i due tipi di pane conosciuti come "Tupunin" e "Miche" l'assegnazione del marchio non aveva comportato alcuna difficoltà, diverso era stato per il Cuneese al Rhum.

Il prodotto creato e progetto dal signor Arione nel 1923, risultava infatti tutelato con brevetto del 1943 e con registrazioni di marchi risalenti agli anni '30; nel 2006, inoltre, era stata istituita la "Associazione per la valorizzazione e la tutela del Cuneese al Rhum", presieduta da Andrea Arione, che riconosceva il disciplinare di produzione del Cuneese come documento a cui tutti gli artigiani pasticceri si sarebbero dovuti attenere.

All'inizio dello scorso anno, dopo diversi mesi di trattativa, la questione era arrivata a un punto: chiunque si attenga al disciplinare dell'associazione nel produrre i propri Cuneesi potrà fregiarsi del marchio De.C.O., ma tutte le pasticcerie tranne quella della famiglia Arione dovranno apporre il proprio nome le diciture "Cuneese/i" e "al Rhum".