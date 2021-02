MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo il risotto al kiwi e prosecco

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

il kiwi a polpa verde

Pur trattandosi di un frutto originariamente asiatico, il Piemonte vanta una produzione leader a livello italiano ed internazionale. Caratterizzato dalla forma ovale, dalla polpa verde brillante costellata da piccoli semini neri e un sole bianco al centro, e dalla buccia pelosa, è considerato un microcosmo di vitamine (in particolare la vitamina C), sali minerali e fibre, per questo molto ricercato in tutti i regimi alimentari.

LA RICETTA DELLA SETTIMANA

RISOTTO AL KIWI E PROSECCO

Tempi

30minuti



Ideale per…

pranzo



Ingredienti (4 persone)

5 kiwi

320 g di riso integrale

1 cipolla (dorata)

1 bicchiere di Prosecco

Sedano e carota q.b. (per il brodo)

3 cucchiai di olio evo

Sale e pepe q.b.





Procedimento

1. Preparate il brodo vegetale mettendo carota e sedano – già puliti e tagliuzzati - in acqua fredda e portate a bollore

2. In una pentola, fate scaldare l’olio evo e soffriggetevi la cipolla già pulita e tagliata finemente

3. Aggiungete quindi il riso e fatelo tostare per almeno 2 min.

4. Sfumate la cottura del riso con il Prosecco

5. Aggiungete il brodo, poco per volta

6. A 5 min. dalla fine della cottura, aggiungete il kiwi precedentemente pelato e tagliato a tocchetti, quindi mescolate con cura

7. Mantecate con 1 cucchiaio di olio evo e aggiustate di sale e pepe

8. Impiattate decorando con tocchetti kiwi tagliati della forma desiderata





IL COMMENTO NUTRIZIONALE

a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL)

Un primo piatto dal gusto insolito, che unisce l’aroma salato al dolce-acidulo del kiwi. La cottura veloce di quest’ultimo ci permette di mantenere la vitamina C, dandoci così un aiuto importante nell’assorbimento del ferro contenuto nel riso integrale. Anche la vitamina K è largamente presente in questa ricetta con il kiwi:essendo assorbita solo in presenza di grassi, ne faremo ampia scorta grazie all’olio evo. Il vino, infine, dà un tocco di brio senza appesantire visto che, con la cottura, l’alcool evapora, lasciando solo il suo gusto fresco e spigliato.

Se avanza?

Compattatelo su una teglia con della salsa di pomodoro e delle olive nere per ottenere una pizza veg super colorata!