Peveragno anche nel 2021 senza festa delle leve? Dopo la cancellazione a Pasquetta, si punta alla festa patronale

" Il Comune di Peveragno e la Pro Loco di Peveragno, attraverso il presente comunicato congiunto, annunciano che – come purtroppo ampiamente prevedibile – la Festa delle leve 2021 non potrà essere svolta in primavera. La situazione attuale, con una emergenza sanitaria generale ancora in corso e con l’incertezza dell’evoluzione nel breve termine, impone ovviamente l’annullamento dell’edizione 2021 della Festa delle leve prevista per il giorno di Pasquetta lunedì 5 aprile.

L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco non intendono comunque rinunciare alla possibilità di spostare in altra data l’evento e si studierà il modo per inserirla, se possibile, negli eventi e festeggiamenti di settembre in occasione della Festa Patronale. In questo modo non vogliamo arrenderci, ma attraverso le nostre consuetudini e il mantenimento delle nostre feste tradizionali, dare a tutta Peveragno almeno un segno di speranza e di volontà di guardare al futuro."