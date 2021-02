"Sport nei parchi": Rifreddo approva il progetto della nuova area attrezzata per lo sport all'aperto

Nei giorni scorsi l'amministrazione di Rifreddo ha approvato il progetto per un nuovo parco dedicato alle attività sportive. Una nuova area verde che si basa sull’idea di promuovere modelli di pratica sportiva all’aperto e che si inserisce nel bando “Sport nei parchi”, promosso dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ANCI e da “Sport e Salute S.p.A.”. Il progetto prevede l’utilizzo dell’area adiacente al “Laboratorio del Paesaggio Montano”.

Area che verrà recintata e su cui è prevista l‘installazione di un circuito a corpo libero e attrezzature per l’allenamento isotonico e cardio. Il costo complessivo dell’intervento è di euro 15 mila e, come già avvenuto per il recente progetto di riqualificazione del parco giochi Armonia, sarà completamente accessibile anche alle persone con disabilità.

“Continuiamo ad investire - commenta il vicesindaco Elia Giordanino - sui bambini, sui ragazzi e sui giovani, che rappresentano un tassello importante e fondamentale della nostra comunità e rappresentano il nostro futuro”.