Viaggiare ai tempi del Covid: tutto pronto per il webinar di Confindustria Cuneo

Giovedì 25 febbraio, alle 15, salirà alla ribalta dei webinar proposti da Confindustria Cuneo una questione assai spinosa che coinvolge numerose aziende di un territorio assai vocato all’export: “Viaggiare ai tempi del Covid: spunti pratici per organizzare la trasferta all’estero”, seminario on-line pensato per aumentare la consapevolezza delle imprese riguardo alla corretta gestione dei rischi di una trasferta fuori dai confini nazionale nell’attuale contesto pandemico. Si spiegherà anche come la gestione del Covid abbia modificato il concetto di travel risk management.