Serie D: turno infrasettimanale, il Bra fa suo il derby

Disputata la 22^giornata (penultimo turno infrasettimanale stagionale) sui campi del girone A di Serie D.

In vetta convincenti vittorie per Gozzano (3-1 sul Legnano) e Bra (3-0 nel derby con il Fossano): il divario tra prima e seconda rimane di 6 lunghezze (a quota 43 con il Bra c'è anche la Castellanzese, 2-1 alla Sanremese). In rete per i giallorossi Rossi, Merkaj e Bongiovanni.

Importante successo anche per il Saluzzo, di Gonella la firma sull'1-0 contro il Casale.

I RISULTATI

Borgosesia-Vado 1-2

Varese-Imperia 0-1

Castellanzese-Sanremese 2-1

Bra-Fossano 3-0

Saluzzo-Casale 1-0

Pont Donnaz-Caronnese 4-0

Chieri-Sestri Levante 1-2

Lavagnese-Arconatese 1-2

Derthona-Folgore Caratese 1-2

Gozzano-Legnano 3-1

CLASSIFICA

Gozzano 49, Bra, Castellanzese 43, Sestri L, Pont D* 38, Caronnese 37, Imperia, Sanremese 36, Folgore C* 35, Arconatese 29, Lavagnese*, Legnano* 28, Chieri 26, Derthona 25, Casale 24, Saluzzo* 23, Varese 20, Vado 15, Borgosesia** 11, Fossano* 10

*una partita in meno; **due partite in meno