Ciclismo: giovedì 25 febbraio riaprono le iscrizioni alla 33^ Granfondo Internazionale La Fausto Coppi Officine Mattio

L’ASD Fausto Coppi on the road annuncia la riapertura ufficiale delle iscrizioni della 33^ Granfondo Internazionale La Fausto Coppi Officine Mattio.

Dopo un’edizione 2020 congelata per via della pandemia di COVID-19, la più spettacolare e iconica Granfondo dell’Nord Ovest d’Italia e una delle cinque grandi del panorama internazionale riparte, con energia, grande determinazione e volontà. L’obiettivo è quello di riuscire a farci dimenticare, per un lungo weekend di sano, appassionante ciclismo, un 2020 burrascoso.

Dal 25 febbraio 2021, a partire da mezzogiorno, sarà dunque possibile registrarsi alla 33^ granfondo internazionale cuneese, dalle ore 10 sul portale ENDU cliccando sul link https://api.endu.net/r/i/61507

La competizione partirà come da tradizione, da piazza Galimberti a Cuneo domenica 27 giugno alle ore 7,00.

L’iscrizione resta a numero chiuso ed è fissata a 2.800 partenti. Tutti coloro che erano già iscritti all’edizione 2020 riceveranno una comunicazione con le istruzioni per confermare la registrazione.

Queste le quote d’iscrizione alla Granfondo internazionale La Fausto Coppi Officine Mattio:

€ 55,00 fino al 15 maggio

€ 60,00 fino a termine iscrizioni

Per l’edizione 2021 sono ancora disponibili circa 900 dorsali. Confermati i due noti circuiti: la Granfondo di 177 km e 4.125 metri di dislivello e la Mediofondo di 111 km con 2.500 metri di dislivello. Il Gran Premio della Montagna di entrambi i circuiti è fissato sul maestoso Colle Fauniera, con la sua salita di 22,3 km per arrivare ai 2.481 metri della cima. Si replica anche la griglia di solidarietà: 200 posti a 100 € cad, per partire in prima fila, che verranno devoluti all’operazione benefica “Salviamo le strade di montagna”.

Come di consueto la maglia de La Fausto Coppi Officine Mattio, in dono ad ogni partecipante ed obbligatoria in gara, sarà la protagonista dell’evento. Il comitato organizzatore sta progettando il capo, che verrà rigorosamente prodotto in Italia.

Per ulteriori informazioni su hotel o pacchetti in convenzione è possibile scrivere a info@faustocoppi.net o consultare il sito www.faustocoppi.net