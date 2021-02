E' morta al Santa Croce la donna scomparsa e ritrovata al cimitero di San Bernardo di Cervasca

Era rientrato questa mattina, mercoledì 24 febbraio, l'allarme a seguito della scomparsa di Stefanina Delfino, donna di 80 anni che si era allontanata dalla sua abitazione di San Bernardo di Cervasca nella giornata di ieri.

La donna, classe 1940, era uscita di casa senza che il figlio se ne accorgesse. Ma i soccorritori l’hanno ritrovata, grazie alla sinergia tra Vigili del fuoco, Polizia locale, Carabinieri, Protezione civile e Aib, nell’area del cimitero frazionale.

Dopo il ritrovamento, l’80enne era stata presa in carico dall’equipe dell’emergenza sanitaria 118, per tutti i controlli del caso, che sono poi proseguiti in Pronto soccorso.



Dai primi accertamenti sembrava che le sue condizioni di salute fossero in via di miglioramento nonostante la notte all'addiaccio. Ma nel giro di poche ore (intorno alle ore 12) sono peggiorate.



La donna è mancata nella tarda mattinata presso il Santa Croce di Cuneo.



"Eravamo tutti molto ottimisti questa mattina quando la nostra concittadina era stata ritrovata - commenta la notizia il sindaco di Cervasca Enzo Garnerone - Grande è stato il lavoro dei soccorritori. Purtroppo le sue condizioni sono peggiorate in poco tempo. La notizia ci ha preso alla sprovvista. Non ce l'aspettavamo. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia Verra."



Stefanina Delfino lascia i due figli Bruno e Rosella Verra e i fratelli Teresio e Maddalena Delfino.



I funerali si terranno presso la parrocchia frazionale di San Bernardo venerdì 26 febbraio alle ore 11,30.