Moiola attonita per la morte sul lavoro del giovane Thiaw. Da qualche mese era nato il suo terzo figlio

Avrebbe compiuto 37 anni il prossimo 30 marzo, Thiaw Cheikh, di origini senegalesi vittima dell’incidente agricolo avvenuto nei perimetri del comune di Moiola.

Lo ricorda con parole spezzate dalla commozione il sindaco di Moiola, Loris Emanuel:



“Una terribile tragedia. – commenta il primo cittadino - Thiaw era un ragazzo gentile e buono. Ha fatto molto per i ragazzi che, come lui, arrivavano da lontano per lavorare. Lui fu tra i primi ad essere ospitato dal nostro comune ormai cinque anni fa. Il suo esempio è stato un traino per gli altri nella sua condizione. Abbiamo circa 12 ragazzi provenienti da paesi extra Ue nella nostra comunità che vivono e lavorano nelle aziende agricole di Moiola. Negli anni si è creato un bel gruppo e lui era un esempio per tutti. Spesso li accompagnava negli uffici per sbrigare le pratiche per il permesso di soggiorno. A volte guidando anche verso Torino e Milano pur di aiutare gli altri."



Thiaw Cheikh era un lavoratore simbolo per la comunità africana di Moiola. Attivo anche nel volontariato nell’associazione no profit “Insieme Diamoci una mano” con sede a Demonte, ma operante in tutta la vallata.

Divideva un alloggio nel comune di Moiola insieme ad un altro lavoratore di origine africana.



L'uomo è rimasto coinvolto in un'incidente agricolo mentre operava con un trattore. Secondo le prime ricostruzioni il mezzo si sarebbe ribaltato mentre stava operando lavori di diboscamento nei pressi di Colli di Moiola per conto dell’azienda agricola Giorodengo.



Nonostante l’intervento dell’elisoccorso per Thiaw non c’è stato nulla da fare.



Lascia la moglie e tre piccoli bambini. L’ultimo figlio era nato da pochi mesi.



L'incidente è il secondo con dinamica simile in 48 ore all'interno della provincia di Cuneo. Ieri davamo notizia del tragico incidente sul lavoro costato la vita al 66enne Diego Marengo, titolare dell’azienda agricola e agriturismo "Ca’ Brusà" di località Manzoni a Monforte d’Alba.