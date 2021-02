Muore sbalzato dal trattore a 36 anni tra i boschi di Moiola. Secondo incidente mortale agricolo nelle ultime 48 ore

Un altro incidente mortale in ambito agricolo in provincia di Cuneo dopo quello registrato nel pomeriggio di ieri a Monforte d'Alba dopo il tragico incidente sul lavoro costato la vita al 66enne Diego Marengo, titolare dell’azienda agricola e agriturismo "Ca’ Brusà" di località Manzoni a Monforte d’Alba.



Questa volta la vittima - stando a quanto riporta l'ufficio stampa dell'AslCn1 - è un 36enne di origini senegalesi. L'uomo sarebbe rimasto coinvolto in un'incidente agricolo mentre operava con un trattore. Secondo le prime ricostruzioni il mezzo di sarebbe ribaltato mentre operava a lavori di diboscamento per conto di un'azienda agricola di Colli di Moiola, in bassa Valle Stura. Il ragazzo, classe 1984, sarebbe stato stato sbalzato provocandoli un grave trauma.



Sul posto per i primi soccorsi è intervenuto l'elicottero del servizio Elisoccorso del 118. Vani i tentativi di rianimare il giovane T.C.

In loco anche Spresal e forze dell'ordine per stabilire la dinamica di quanto accaduto.