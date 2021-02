Ritrovata l’80enne scomparsa a San Bernardo di Cervasca

Rientrato l’allarme a Cervasca, dove da questa notte una donna 80enne risultava scomparsa, dopo essersi allontanata di casa in località San Bernardo.

I famigliari avevano dato l’allarme, ed in paese erano giunte le squadre dei Vigili del fuoco, con l’Unità di comando logistico per il coordinamento delle operazioni, allertando anche il reparto volo e le unità cinofile. Il campo base è stato allestito proprio nel piazzale alle spalle della chiesa della frazione.

La donna, classe 1940, è affetta da morbo di Alzheimer. Era uscita da casa senza che il figlio se ne accorgesse. Ma i soccorritori l’hanno ritrovata, grazie alla sinergia tra Vigili del fuoco, Polizia locale, Carabinieri, Protezione civile e Aib, nell’area del cimitero frazionale.

Dopo il ritrovamento, l’80enne è stata presa in carico dall’equipe dell’emergenza sanitaria 118, per tutti i controlli del caso, che proseguiranno in Pronto soccorso. Da quanto si apprende, le condizioni di salute, nel complesso, non desterebbero particolari preoccupazioni: la donna era comunque infreddolita, dopo aver passato parte della notte all'addiaccio.