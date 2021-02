Tafferuglio a Cuneo tra una decina di persone. Tutti dileguati con l'arrivo delle forze dell'ordine

E' giunta al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo questa mattina, mercoledì 24 febbraio, una chiamata che segnalava un litigio nei pressi dell'ospedale Santa Croce.

Chi ha lanciato l'allarme intorno alle ore 11 ha parlato di almeno 10 persone coinvolte in una baruffa nella zona antistante il nosocomio.



Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri. In loco in supporto anche alcuni mezzi della Squadra Volante della Questura di Cuneo con la Polizia Locale del capoluogo.

Tutti i coinvolti nel tafferuglio si sono dileguati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Non è stato quindi possibile individuare i responsabili né valutare se ci fossero eventuali feriti a seguito della colluttazione.



Non è stata depositata alcuna denuncia.