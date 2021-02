Limone Piemonte: sabato 27 febbraio due ciaspolate sulla neve

Sabato 27 febbraio a Limone Piemonte sono in programma due ciaspolate alla scoperta di suggestivi panorami innevati e luoghi intrisi di storia, accompagnati dalle guide escursionistiche Monica e Daniele Dalmasso.

Il primo appuntamento propone un'escursione alla scoperta del Vallone del Cros, un anfiteatro roccioso che sovrasta Limone e che porta ancora i segni del suo glorioso passato, quando la zona ospitava una rinomata stazione sciistica frequentata soprattutto da cuneesi e valligiani. Un'opportunità per passeggiare attraverso affascinanti panorami e per conoscere le vicende che hanno visto il Vallone del Cros protagonista di un pezzo della storia dello sci limonese.

Ritrovo alle 9.30 al Piazzale degli impianti di sci del Maneggio. L'itinerario prevede un tempo di risalita di due ore/due ore e mezza, con un dislivello di 500 metri, ed è quindi adatto ad adulti e ragazzi con una buona abitudine all’attività fisica e alla camminata in montagna. Rientro a Limone nel primo pomeriggio.

Il secondo itinerario, invece, è dedicato agli amanti delle passeggiate al chiar di luna: la meta saranno i Forti del Colle di Tenda, le scenografiche strutture fortificate che furono costruite nell'Ottocento sul confine con la Francia per proteggere il Piemonte da eventuali assalti nemici. Per l'escursione in notturna il ritrovo è fissato alle 17 a Limonetto, presso il piazzale degli impianti di sci. L'itinerario è classificato come escursionistico, con un tempo di risalita di circa due ore e con un dislivello di 450 metri. Il rientro è previsto intorno alle 21.30, e in ogni caso entro le 22.00, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla attuale normativa.

La ciaspolata in notturna ai Forti del Colle di Tenda verrà, poi, riproposta lunedì 1° marzo nella stessa modalità.

Per entrambe le escursioni sono richiesti le seguenti attrezzature ed un abbigliamento consono alla stagione(si consiglia di vestirsi a strati): racchette da neve, bastoncini (possibilità di noleggio a richiesta a 9 €), scarponcini e capi impermeabili, berretto, guanti, scaldacollo o buff, occhiali da sole, cibo, borraccia d’acqua e/o thermos di the caldo, mascherina e gel mani. Chi affronterà l'itinerario in notturna, inoltre, dovrà essere munito anche di pila frontale.

Gli organizzatori segnalano che le escursioni si svolgeranno nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Regolamenti e informative saranno forniti in fase di prenotazione e/o prima dello svolgimento dell'escursione. Il percorso potrebbe subire variazioni in caso di necessità a discrezione dell'accompagnatore. In caso di brutto tempo o mancanza di neve l'escursione potrebbe essere rinviata o annullata.

È possibile registrare la propria partecipazione entro il giorno precedente l'escursione. Per info e prenotazioni contattare le guide escursionistiche Monica (349-4719727 - moni.dalmasso@libero.it) e Daniele (320-9135911 – lemons@libero.it).