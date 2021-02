Si accascia al suolo mentre si trova in banca a Saluzzo: muore 52enne

Stava effettuando un’operazione all’interno della Bper banca (l'ex Cassa di risparmio) di Saluzzo, quando si è accasciata a terra.



È morta così una donna, classe 1968, residente a Saluzzo. È successo all’interno dell’istituto bancario di corso Italia, in pieno centro città. Immediatamente è scattato l’allarme: la donna è stata subito soccorsa dall’equipe dell’emergenza sanitaria del 118 intervenuta sul posto, ma per lei non c’è stato più nulla da fare.



Il medico sul posto ne ha constatato il decesso.



Da quanto si apprende, la donna soffriva già di pregresse patologie multiple. La salma è stata trasferita in obitorio. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Saluzzo.