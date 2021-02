Circolo Schermistico Cuneo protagonista nel fioretto a Lignano Sabbiadoro

La scherma è ripartita: la FIS ha rimesso in moto il settore U20 dei Cadetti e Giovani con tre prove nazionali nelle discipline della sciabola, del fioretto e della spada.

Per il Circolo Schermistico Cuneese i weekend appena trascorsi sono stati il palcoscenico dei Test Event di Lignano Sabbiadoro nel fioretto.

Con il progetto “Pronti a voi” sono stati coinvolti i migliori 49 atleti del ranking Cadetti e Giovani che si sono potuti affrontare in gara seguendo un protocollo rigoroso che prevedeva tampone per tutti i soggetti coinvolti potendo così ripartire in sicurezza.

Per Cuneo ha partecipato di diritto Maria Vittoria Lauria (27esima). Presenti anche altri due ex atleti del sodalizio cuneese: Enrico Lauria (16esimo) del C.S. Ancona e Thomas Giordano (49esimo) del Mangiarotti Milano.

Nel Femminile Maria Vittoria Lauria, nonostante una partenza a rilento nella fase dei due gironi previsti in cui non è riuscita a vincere neppure un assalto, ha dato buona prova di sé nella prova ad eliminazione diretta, entrando nel tabellone dei 32. Contrapposta a un’avversaria di spessore a causa del pessimo piazzamento nel girone, ha trovato la forza per vincere l’assalto 15 a 14, nonostante uno stop di cinque minuti per difficoltà respiratorie nei quali ha avuto bisogno dell’assistenza medica.

Nel Maschile fuori dai 32 Enrico Lauria e Thomas Giordano. Il primo, dopo aver realizzato una bella fase a gironi, ha sprecato quanto di buono fatto alla prima diretta, terminata 15 a 14 per un doppio cartellino giallo. Il giovane cuneese ha pagato caro un insolito eccesso di nervosismo. Sorte analoga per Giordano, che dopo aver affrontato i gironi tra alti e bassi è incappato in una sconfitta al primo scontro a eliminazione diretta.

“Poteva andare meglio in quanto le capacità messe in pedana erano molto buone - ha commentato il maestro Grzegorz Supel - Purtroppo la troppa tensione e le difficoltà del momento non hanno aiutato i nostri atleti. Rimane la soddisfazione per essere tra i pochissimi piemontesi ad essere presenti nel fioretto”.