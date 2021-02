Cuneo 1198 Triteam porta conquista due secondi posti ai Campionati Nazionali di Winter Triathlon

Rachele Pellegrino (cat. Junior) e Federico Tua (cat. Youth B) hanno colto il secondo posto, ad un soffio dal titolo italiano, ai recenti Campionati Nazionali di Winter Triathlon che ha visto gli atleti della Cuneo 1198 Triteam cimentarsi nelle prove di corsa, Mtb su neve e sci di fondo.

Ad ospitare l’evento nel fine settimana del 19-21 febbraio è stato il Centro Fondo Campolongo di Asiago.

La società cuneese ha preso parte all’evento con i suoi atleti delle categorie giovanili.

I giovani portacolori della società cuneese commentano così la loro gara al termine dei 3,6 km di corsa, 6 km di Mtb e 5 km di fondo, tutti percorsi su un tracciato molto tecnico ed impegnativo: “Entrambi siamo orgogliosi dei risultati ottenuti, ci siamo sempre allenati assieme e sostenuti a vicenda e ottenere buoni risultati ha ripagato tutta la fatica che abbiamo dovuto sostenere”.

E mentre i loro compagni erano impegnati in Veneto, il resto della pattuglia della Cuneo 1198 Triteam ha scaldato i motori ai campionati regionali di cross svoltisi lo scorso fine settimana a Dronero. La competizione è servita ai ragazzi di coach Francesco Dutto per mettere a punto la loro preparazione, in particolare in vista dei Campionati Italiani Giovanili di Duathlon in programma a Cuneo i prossimi 10 e 11 aprile.

Il migliore dei cuneesi è stato lo Junior Alberto Demarchi, che ha condotto tutta la gara con il gruppo di testa, chiudendo poi con un lusinghiero terzo posto. Molto bene anche la pattuglia della categoria Allievi che si è qualificata in blocco per la fase nazionale grazie alle prestazioni di Eleonora Demarchi ed Elisa Cantamessa tra le ragazze e di Simeone Romano e Alberto Ferrero tra i ragazzi.