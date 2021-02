Volley A2/F: La Lpm Bam Mondovì verso l'esordio nella Pool Promozione con il Vallefoglia, Giulia De Nardi: "Vogliamo partire con il piede giusto!" (VIDEO)

La Pool Promozione prenderà il via questo week-end. Le prime squadre a scendere in campo saranno la Sigel Marsala e l'Omag San Giovanni in Marignano, che apriranno gli impegni del primo turno già sabato 27 febbraio alle 17. Rinviati, invece, gli impegni di Pool per il Pinerolo e per la Roma, che proprio domenica si affronteranno per il recupero dell'ultima sfida di "Regular season" ancora in programma.

Sfida, quest'ultima, che stabilirà la graduatoria definitiva del girone Ovest e di conseguenza anche quale squadra, tra Macerata e Soverato, affronterà al PalaManera la Lpm Bam Mondovì nei quarti di Coppa Italia del prossimo 3 marzo. Prima, però, le Pumine di Delmati dovranno fare il loro esordio nella Pool Promozione, affrontando domenica la delicata trasferta in casa del Megabox Vallefoglia.

La formazione marchigiana ha chiuso il girone Est in testa alla classifica. In vista di questo big-match, abbiamo chiesto al forte libero del Puma, Giulia De Nardi, di fare il punto sulla situazione in casa Lpm a pochi giorni dal ritorno in campo: