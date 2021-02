Festa di compleanno a sorpresa per Renata Bodino, da 26 anni volontaria presso la Croce Rossa di Cuneo

Renata Bodino, da 26 anni volontaria presso la Croce Rossa di Cuneo, è stata festeggiata ieri, mercoledì 23 febbraio, rispettando le normative Anticovid, presso il locale La Chiocciola degli Angeli. A sorpresa i volontari e i colleghi della centrale operativa le hanno organizzato una piccola ma sentita e partecipata festicciola. Da parte del presidente della Croce Rossa di Cuneo Paolo Signoretti le è stata consegnata una targa come riconoscimento del servizio svolto in tutti questi anni. L’occasione è stata ghiotta perché era anche il compleanno di Renata. Ma come si conviene ad una vera signora gli anni non si dicono e non contano soprattutto quando è possibile svolgere il servizio in centrale operativa per così tanti anni.

Nel corso della festa è stato letto il messaggio di un volontario, allievo di Renata in centralino.

Lo pubblichiamo integralmente:

"Cara Renata,

oggi è un giorno di festa per te che sei la nostra preziosa ed espertissima collega e noi festeggiamo con te. Molte primavere hai visto trascorrere ma forse questa ha qualche cosa di unico perché ci porterà fuori dal buio tunnel della pandemia. Si anche durante questo anno difficile hai saputo rimanere nella tua postazione al centralino come un “ Capitano di lungo corso”. Grande Renata! La tua storia personale inizia a Casablanca, dove sei nata da una famiglia antifascista emigrata per sottrarsi alle angherie del regime. In seguito, terminata la guerra tutta la famiglia ritorna a Cuneo dove troverai il compagno della tua vita. Da voi nascerà la vostra figlia Eliana, oggi vicepreside di una scuola superiore di Cuneo, e poi gli amati nipotini. Renata sei stata la mia Maestra al centralino ed il tuo modo gentile di rispondere al telefono è senza dubbio una bella testimonianza, anche per noi che abbiamo avuto il piacere di condividere il turno in centrale operativa con te. Questo breve messaggio è per dirti grazie della tua collaborazione ed augurarti di cuore Buon Compleanno!"