Parte da Canale la giovane scommessa di Radio Fujòt

Basterà collegarsi alla pagina Facebook Radio Fujòt per accedere alla neonata emittente ideata dal 31enne canalese Rubén Brovida insieme ai due speaker principali Domenico Sperone e Michele Ferrero. Il gruppo, cui si affianca uno staff di collaboratori, vede come direttore artistico Bernardo Scarsi, che è anche presidente dell'organizzazione canalese Circolo Arci delle Masche.



Musica di qualità di diversi generi, dagli anni '70 ai giorni nostri, una canzone in piemontese in ogni puntata, rubriche varie, la possibilità di proposte della comunità e di iniziative artistiche legate al territorio sono un anticipo del programma dell'emittente. Sì, perché il gruppo ha in cantiere anche una collaborazione con il Comune di Canale che guardi al dialogo con le realtà locali, in particolare con Rdr (Radiogiornale del Roero), oltre all'organizzazione di eventi musicali, artistici, sociali e partecipazioni a manifestazioni pubbliche, workshop e cineforum. Tra i progetti dei prossimi mesi, una radiocronaca interamente live dell'arrivo della terza tappa del Giro d'Italia, che approderà nella capitale del Pesco il prossimo 10 maggio.





L'avvio e i numeri

Radio Fujòt nasce dalla necessita di uno spazio espressivo al servizio del tessuto culturale locale per valorizzare le realtà artistiche, musicali, ambientali, artigiane e le tradizioni che caratterizzano il Roero e l’Italia. In sostanza la necessità di avere un contesto artistico su dove confrontarsi.

A un mese e mezzo dal suo debutto l'emittente vanta oggi tredici ore di trasmissione in otto puntate con una media di ascolti in diretta di 100 utenti e 300 in differita.

Fino ad ora tutto lo speakeraggio è stato registrato per la messa in onda delle puntate e il gruppo formato da Ruben Brovida, Michele Ferrero e Domenico Sperone sta producendo la decima ed ultima puntata della prima stagione (il 28 febbraio) che sarà live. Una diretta dove tutti potranno partecipare chattando suTwich e attraverso una linea telefonica che sarà attivata appositamente per interagire in puntata.

Il gruppo di speaker si fermerà per due settimane per poi riprendere, domenica 21 marzo, con la seconda stagione in collaborazione con Rdr.







Le voci

Rubén Brovida, 31 anni, si è laureato in musica elettronica al conservatorio reale dell'Aia. Musicista, compositore e produttore di dischi di musica elettronica, Downtempo, Cinematic, Hip-hop, Ambient.

Domenico Sperone, 26 anni, frequenta la Facoltà di Scienze della Comunicazione a Torino, ed è consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili.

Michele Ferrero, 29 anni, frequenta la scuola di recitazione Shakespeare School di Moncalieri e con Radio Fujòt potrà esprimere la sua creatività in modo nuovo e frizzante.

Bernardo Scarsi, 27 anni, direttore artistico dell'emittente e presidente Circolo Arci delle Masche (Canale) organizzazione culturale Canalese.