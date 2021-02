Bergesio-Vallardi (Lega): "Buon lavoro a Centinaio al Mipaaf, con lui più ottimismo sul futuro dell’agricoltura"

"Congratulazioni all'amico Gian Marco Centinaio per la nomina a sottosegretario alle Politiche agricole nel nuovo governo Draghi.

Un riconoscimento alla serietà ed all’impegno costante che ha saputo profondere in questi anni, prima come ministro poi con umiltà come membro della Commissione Agricoltura a Palazzo Madama e come responsabile dipartimento agricoltura Lega Salvini Premier, sempre al servizio di un settore strategico del nostro Paese che rappresenta oltre 12 punti di Pil.

Una splendida notizia per tutta la squadra della Lega Salvini Premier e una garanzia sul sostegno alle imprese del settore primario.

A lui va il nostro augurio di buon lavoro, certi che anche in questo nuovo ruolo potrà aiutare i contadini, gli agricoltori, gli allevatori e tutta la filiera del cibo a mantenere la qualità e a crescere guardando al futuro con più ottimismo e fiducia".

Lo scrivono in una nota i senatori della Lega, Giorgio Maria Bergesio capogruppo in Commissione Agricoltura e Gianpaolo Vallardi, presidente.