A Bra l’ultimo saluto a Silvia Dellavalle, infermiera alla Residenza Montepulciano

Si terranno alle ore 15 di oggi, giovedì 25 febbraio, nella parrocchia di Sant’Antonino Martire a Bra partendo dalla casa funeraria "Lusso & Racca" di strada Falchetto, i funerali di Silvia Dellavalle, coordinatrice infermieristica presso la Residenza Montepulciano, dopo essere stato per lungo tempo infermiera alla Casa di Riposo "I Glicini".

Quarant’anni, mancata improvvisamente, lascia la figlia Gaia, la madre Anna e il fratello Davide con Rosanna, insieme ai tanti colleghi e pazienti che ne ricordano le grandi qualità umane e professionali.

Dopo le funzione la salma riposerà nella tomba di famiglia nel cimitero di Bra. Per volere della famiglia non fiori, ma eventuali offerte all’associazione "Noi come te" di Bra.