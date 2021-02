Da lunedì Tir a senso unico nella Langa dei vini: lamentele da Fornaci, Monchiero difende la scelta

"Tra il fare e il non fare è quasi sempre meglio la prima opzione, anche se il rischio è quello di ricevere qualche critica". Usa l’ironia, il sindaco di Monchiero Riccardo Ghigo, per commentare le lamentele che, alla vigilia dell’importante modifica, alcuni residenti di località Fornaci a Novello hanno sollevato in merito alla modifica sulla circolazione dei mezzi pesanti che da lunedì 1° marzo entrerà definitivamente in vigore lungo le Provinciali 57 e 58.



Termini e ragioni della misura, contenuta in un’ordinanza emessa nei giorni scorsi dalla Provincia, sono noti (sul nostro giornale ne parlavamo qui ): da tempo i centri di Barolo, Monforte, Novello e Monchiero lamentavano i disagi provocati dall’intenso traffico di autotreni e autoarticolati che utilizzano le due provinciali per raggiungere la zona dell’Albese provenendo dalla Fondovalle Tanaro e, ma meno frequentemente, per compiere il percorso inverso.



Un fenomeno che negli anni è andato crescendo, più che diminuire, e che, oltre a ricorrenti incidenti e uscite di strada con protagonisti gli stessi mezzi pesanti, è causa di quotidiani contrattempi su strade che, Covid permettendo, si spera possano quanto prima ripopolarsi dei turisti che sempre più numerosi scelgono la Langa del Barolo come meta dei propri viaggi.



Da qui il lungo lavoro che i quattro sindaci e i colleghi dell’Unione dei Comuni "Colline di Langa e del Barolo" hanno messo in piedi lungo quasi due anni di incontri, sopralluoghi e verifiche insieme ai vertici e ai tecnici della Provincia.



La soluzione è quella che da lunedì imporrà agli autoarticolati in arrivo da Alba e diretti verso la Fondovalle Tanaro di attraversare il centro di Barolo, dirigersi verso Monforte e, giunti alla rotatoria posta ai piedi del paese, scendere verso Monchiero lungo località Manzoni, utilizzando quindi la Provinciale 57.



Chi invece, arrivando dalla Fondovalle, voglia dirigersi verso Alba dovrà farlo attraverso la parallela Sp 58, che si imbocca poche centinaia di metri più a monte, che sale a Novello per poi scendere a Barolo attraverso i tornanti conosciuti come "giri della Volta".



Bene i sensi unici – che peraltro non valgono quando a muoversi sono le sole motrici, e nemmeno per i mezzi diretti agli stabilimenti che si trovano lungo il percorso –, ma sarebbe stato meglio invertirli, è la lagnanza arrivata dai residenti di località Fornaci, frazione di Novello compresa tra i due imbocchi, che temono che con la direzione scelta i mezzi pesanti scesi a Monchiero e diretti alla Fondovalle finiscano per passare troppo vicini alle case del borgo.



"La scelta su come modulare i due sensi di marcia è arrivata dopo una lunga fase di monitoraggio dei diversi punti critici verificati sulla viabilità della zona e dopo una scrupolosa comparazione delle due opzioni alternative da parte dei tecnici della Provincia – spiega Flavio Iannitello, comandante della Polizia Locale dell’Unione -. Un confronto che è durato circa un anno, coinvolgendo anche le associazioni di categoria interessate".



Punti critici, quindi. Il principale è proprio quello di Monchiero, all’intersezione tra la Provinciale 661 e la Sp 57, sulla strada che porta al Municipio. Per imboccalo in salita i camion provenienti da Dogliani devono fare un’ampia manovra andando a invadere la corsia opposta, per poi faticare a infilarsi in un passaggio comunque stretto e frequente teatro di ingorghi. Da qui meglio scendere, insomma, tanto più che buona parte dei mezzi usa svoltare poi sulla destra, perché diretta alla Fondovalle e non verso Dogliani.



Un altro punto rivelatosi ostico è quello della rotatoria di Monforte, a monte di località Manzoni, che presenta pendenze particolari. "Ho verificato personalmente come molti autoarticolati che vi arrivano in salita usino 'tagliarla', creando così un serio pericolo per la circolazione stradale", spiega ancora il comandante Iannitello, che come terzo argomento a favore della soluzione individuata indica l’attraversamento di Barolo: "Quando i Tir arrivano alla rotonda all’ingresso del paese provenendo da Alba faticano a svoltare verso i giri della Volta e Novello. Meglio farli passare all’interno di Barolo, quindi, dove peraltro il senso unico in direzione Monforte consente di mantenere questo flusso a distanza dal marciapiede e dal circolo ricreativo presente sul lato sinistro della carreggiata".



Infine, prosegue il comandante, "adottare direzioni inverse avrebbe comportato problemi ben più seri per località Fornaci. In primo luogo perché avrebbe incrementato il numero di mezzi di passaggio nella frazione, visto che si sarebbe dovuto dirottare qui anche i veicoli in arrivo da Bra e dal Monregalese, che invece da lunedì non percorreranno più questa tratta. E poi perché un flusso di Tir in direzione Novello-Monchiero avrebbe reso più pericoloso immettersi sulla provinciale dalle abitazioni della stessa frazione, considerata la sempre possibile eventualità di automobilisti che, nonostante i divieti, si avventurino a sorpassare gli stessi autotreni. Chi volesse uscire dal proprio cortile se li troverebbe contromano sulla propria corsia".



La decisione in ogni caso è presa e da lunedì i due sensi unici diverranno effettivi. "Nei primi giorni abbiamo previsto appositi servizi dedicati a informare e fare prevenzione – conclude il comandante della Polizia Locale –, senza ricorso a sanzioni quindi, ma anche a monitorare il buon funzionamento di questa soluzione. Se ravviseremo particolari problematiche non non mancheremo di segnalarlo".



"Quella in vigore da lunedì – spiega invece il sindaco Ghigo – è una modifica che promette di risolvere almeno in parte un problema annoso e sentito. Come sindaci ci abbiamo lavorato intensamente per oltre un anno, portando a casa un risultato importante anche grazie all’impegno del presidente dell’Unione di Comuni Roberto Passone, dei consiglieri provinciali Annamaria Molinari e Massimo Antoniotti, e dei funzionari e addetti della Provincia sotto la guida dell’ingegner Riccardo Enrici. A tutti loro va il nostro ringraziamento per il grande lavoro fatto".