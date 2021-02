Inaugurato al Vallauri di Fossano il nuovo laboratorio con le colonnine di ricarica per auto elettriche [FOTO e VIDEO]

Inaugurato nella mattinata di ieri, 24 febbraio, il nuovo laboratorio e la nuova colonnina di ricarica elettrica per automobili, al Vallauri di Fossano. Un grande passo in avanti fatto dalla scuola capofila del progetto nazionale E-mobility. E' tra le primissime in Italia a preparare i suoi alunni per il settore della mobilità sostenibile. Un campo che, sempre più, rappresenta il prossimo futuro del trasporto.



La conferenza “infrastrutture di ricarica”, tenutasi nell’aula magna dell’istituto, ha visto gli interventi di: Cristina Cavicchioli della RSE, Claudio Biella di Scame Par, Paolo Ferri AD del gruppo Comoli Ferrari, Riccardo Fontana di Bitron, Paolo Ferré dell’ABB, Giovanni Matranga di Motus-E e Alberto Scagliola di Enel-X. Durante il collegamento streaming si sono registrate circa 2000 riproduzioni.



Importante, per la realizzazione del laboratorio, è stata la collaborazione tra l’Istituto fossanese e il gruppo Comoli Ferrari. L’impresa infatti ha fornito molte delle attrezzature che permetteranno l’apprendimento dei ragazzi ai nuovi sistemi di ricarica.



Un’opportunità grande quella offerta agli alunni che così, si troveranno pronti per le nuove opportunità lavorative che il settore, in forte crescita, offre. Ancora una volta il Vallauri si mostra al passo con i tempi e attento agli sviluppi del mercato.



Presenti all’inaugurazione dei nuovi dispositivi il provveditore scolastico della provincia di Cuneo Maria Teresa Furci, una delegazione del gruppo Comoli Ferrari e i professori responsabili del progetto E-mobility al Vallauri.



Nel video le interviste al professore del Vallauri Claudio Cavallotto, Margherita Ferrari (Gruppo Comoli Ferrari), Domenico Curletti (capo filiale Comoli Ferrari) e al provveditore di Cuneo Maria Teresa Furci.