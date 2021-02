Libera il libro: primo appuntamento "Leggiamo tutti insieme"

Con il sostegno del Centro per il Libro e la Lettura (organo del MIBACT), della Fondazione CRC e degli enti partner, in questa seconda parte dell’anno verranno proposte alla cittadinanza iniziative ed eventi dove la lettura, la Cultura e lo stare insieme saranno al centro di ogni momento.

Grazie agli interventi di Cecilia Rubertelli e Anna Peiretti, responsabili della Biblioteca per l’inclusione del Centro Paideia di Torino, e della vincitrice del concorso nazionale per libri tattili “Tocca a Te” Cristina Rivoir, i partecipanti al corso avranno la possibilità di approfondire maggiormente i libri tattili e quelli in simboli della CAA, i servizi delle biblioteche del territorio e il progetto “LIBRI PER TUTTI”, oltre alle modalità di coinvolgimento delle famiglie durante i laboratori di lettura.

Oltre a questi incontri di carattere seminariale, sempre in collaborazione con Cristina Rivoir verrà realizzato un laboratorio interattivo che avrà l’obiettivo di far conoscere ai partecipanti come si costruisce un libro tattile, invitandoli in tempo reale a mettere in pratica quanto imparato.