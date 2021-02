Mondovì, bonifica eternit e produzioni più adeguate al contesto per lo stabilimento avicolo di Sant'Anna Avagnina

Da tempo i residenti si lamentano a causa dei forti odori provenienti dall'insediamento produttivo che ora punta a trasformarsi per diventare un sito bnificato e più avanzato dal punto di vista tecnologico in modo da adeguarsi maggiormente al contesto in cui si trova.

“E’ stato un incontro positivo, per cui ringrazio residenti e rappresentanti delle società interessate per la disponibilità dimostrata. La vicenda dell’allevamento di Sant’Anna, che lì sorge da molti anni, è stata una delle prime questioni che, come amministrazione, abbiamo dovuto affrontare, ereditandola come nodo irrisolto dal passato" - ha spiegato il sindaco - "Siccome non è legalmente possibile obbligare la società a spostarsi altrove, l’Amministrazione aveva proposto all’azienda di trasferirsi, interpellando anche potenziali interlocutori per concretizzare questo trasloco. Tuttavia, i privati non hanno trovato un accordo economico percorribile".

Si apre uno spiraglio positivo per il futuro, infatti, come illustra il primo cittadino: "L'azienda sta realizzando l’intervento di bonifica eternit e ha manifestato la volontà di fare del sito di Sant’Anna uno stabilimento tecnologicamente avanzato, con produzioni più adeguate al contesto, specie per ciò che attiene l’altro profilo problematico, quello legato agli odori. Comprendo le legittime rimostranze dei residenti, che, da anni, vedono la questione senza via di uscita, ma le prospettive attuali fanno ben sperare. Le rassicurazioni ottenute dalla proprietà lasciano infatti aperta la finestra del dialogo: come amministrazione non mancheremo di monitorare la situazione, fiduciosi che la questione sia, finalmente, ad un punto di svolta grazie anche alla mediazione che la nostra amministrazione ha messo in campo”.