Ospedale unico, ma dove? “Decida la Regione. Saluzzo rimane fuori da battaglie campanilistiche”

Quale sarà l’area per il nuovo ospedale del distretto Saluzzo-Savigliano-Fossano? “Spetta alla Regione dirlo, non certo ai sindaci e agli Enti locali”.

Da Saluzzo, il sindaco Mauro Calderoni è perentorio. Ieri sera, nel corso del Consiglio comunale che ha approvato un ordine del giorno sul tema sanità, condiviso da tutte le forze politiche (di cui daremo ampiamente conto), il primo cittadino ha messo alcuni paletti nel campo del dibattito che si sta sviluppando sul nuovo ospedale unico.

“Ringrazio tutte le forze consiliari per le grandi attestazioni di stima, ma se qualcuno si deve far trovare pronto in questo scenario è la Regione Piemonte, che ha competenza esclusiva sull’organizzazione della geografia ospedaliera”.

Questo l’esordio delle considerazioni del sindaco, in merito anche ad alcuni passaggi di ordini del giorno e interpellanze presentati dalle opposizioni (poi “fusi” in un unico documento concordato con la maggioranza): “Vorrei sgombrare subito il campo da un equivoco, alcuni documenti ‘impegnavano il sindaco e il Consiglio comunale’: siamo assolutamente pronti e consapevoli delle problematiche ed esigenze del territorio, ma non siamo competenti”.

Una tesi che Calderoni aveva già ribadito più volte in passato, sia nel corso del primissimo incontro tra l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, sia ai tavoli della commissione ad hoc istituita successivamente, alla quale partecipano i sette sindaci delegati “per redigere un documento possibilmente congiunto”.

“Leggo con una certa preoccupazione i titoli dei giornali saviglianesi – ha aggiunto il sindaco – e le modalità con cui si sta sviluppando il dibattito pubblico in quella comunità. Voglio dire con molta chiarezza che noi non accettiamo di essere trascinati in una battaglia di retroguardia su basi campanilistiche. Saluzzo non si presta a questo tipo di dinamica”.

L’antica capitale del Marchesato siede ai tavoli della commissione annunciata a suo tempo da Icardi. Con quale compito dunque? “Ci sediamo al tavolo sovracomunale con spirito costruttivo e sincero, ma ribadisco che non è nostro compito dare indicazioni logistiche: non sono i sindaci che devono stabilire dove si costruiscono gli ospedali.

Non daremo aprioristicamente una localizzazione ma degli elementi oggettivi di valutazione, e per fare questo il sindaco di Saluzzo ha sentito gruppi consiliari, le associazioni del campo sanitario e socioassistenziale, le forze politiche a livello comunale e i suoi colleghi amministratori del territorio. Tra questi elementi, già portati al tavolo sovracomunale venerdì scorso, ci sono popolazione e situazione demografica, distanze, tempi di percorrenza, stato della viabilità, situazione dei servizi del trasporto pubblico locale.

Elementi che in mano a dei tecnici specializzati possono, attraverso uno studio comparativo, indicare qual è il luogo giusto per servire un bacino di 180mila abitanti di cui 89mila stanno ad ovest del Varaita”.

Dati che possono generare valutazioni e ipotesi, ma comunque “spetta alla Regione, e non ai sindaci, dare visione della geografia ospedaliera, dare il calcio d’inizio di una revisione dell’edilizia sanitaria piemontese”.

Su questo aspetto Calderoni tocca un altro punto di certo non di poco conto: il piano direttorio, quello he si è sempre chiamato “piano Magni”. Il piano dell’ex Dg dell’Asl Cn1 che, accantonava l’idea di ospedale unico per concentrarsi sulla messa a norma e riqualificazione dei tre ospedali esistenti, sul quale sono già state investite somme.

“Non dev’essere abbandonato. Ammesso e non concesso che si individui la localizzazione per il nuovo ospedale, che si sviluppi un progetto, che si apra un cantiere, noi abbiamo ancora davanti a noi 10 anni, nella migliore delle ipotesi, in cui le attuali strutture devono essere efficaci, funzionali e sicure.

Quelle risorse bisogna tenerle da parte e investirle per i piani antincendi e antisismici delle attuali strutture che devono funzionare almeno per altri 10 anni, salvo poi capire che funzioni avranno in futuro i tre ospedali”.

Sullo sfondo, però, il sindaco ha rimarcato come non ci siano, ad oggi, revisioni degli atti formalmente assunti dalla Regione: “Il confronto ampio che stiamo portando avanti non può essere finalizzato se non si parte dalla revisione della delibera regionale 28 maggio 2018.

Aspetto una revisione, così come la attendono tutti i sindaci: quel documento è ancora in vigore, dice che il piano direttorio prevede la riqualificazione dei presidi esistenti. È l’unico documento istituzionale.

E una sua revisione o modifica non può non prescindere dal contesto nazionale: nel Piano nazionale di ripartenza e resilienza approvato dal Parlamento (il programma di investimenti che l'Italia deve presentare alla Commissione europea nell'ambito del Next Generation EU: ndr) ci sono criteri molto precisi per la riorganizzazione della rete ospedaliera.

Ospedale di comunità ogni 80mila abitanti, ospedale spoke ogni 150mila abitanti, ospedale hub ogni 300 o 500mila abitanti. Non dobbiamo inventarci nulla: non siamo noi Amministratori locali, incompetenti su queste materie, a dover dire dove spostare l’ospedale. Ci sono elementi oggettivi che il legislatore nazionale, proprio in previsione dei fondi Next Generation EU, ha individuato, e a cui le Regioni si devono attenere.

Va bene il confronto tra sindaci e Amministratori locali ma a un certo unto bisognerà che Ente preposto dia calcio d’inizio: se aspettiamo che lo diano gli Enti locali, possiamo fare anche un documento congiunto, sono sicuro che ce le faremo, darò tutta la mia disponibilità, ma ci fermeremo a documento generico che non individuerà una soluzione, che non spetta a noi.

A noi spetta essere costruttivi, disponibili al confronto e aperti a valutare esigenze anche degli altri territori ma nulla più si può chiedere agli Enti locali”.