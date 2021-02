San Rocco di Busca promuove il benessere: Re&Ti si racconta e annuncia il secondo appuntamento

I genitori che scendono, accompagnati anche dai fratellini o sorelline più piccoli. Tutti al centro del parco, a distanza e con mascherine, ma accumunati da un comune interesse: trasformare quello spazio che a tutti interessa, in uno spazio che a tutti piaccia e in cui tutti stiano bene.

"Un inizio incerto, con dinamiche che paiono ripetersi: ragazzini di origine straniera da una parte a giocare a calcio da soli, dall'altra ragazzini di origine italiana accompagnati dai genitori pronti a partecipare al percorso cui si erano iscritti... tutti a distanza. E poi la magia del guardarsi in faccia. I ragazzini stranieri che interessati vengono a vedere cosa accade, e quindi vanno a chiamare i genitori per far compilare le iscrizioni.

Ed allora bambini, bambine, ragazzi e ragazze: tutti dicono la loro, tutti iniziano a dire ciò apprezzano di questo luogo e quelle che secondo loro sono fragilità o cose da cambiare. Tutti si guardano in faccia. I piccoli (3-5 anni) che giocano assieme, i più grandi che fanno il laboratorio (6-14 anni), i genitori che osservano e controllano. Anche gli adulti attorno, che hanno accompagnato i figli e aspettano che l'attività finisca, iniziano o riprendono a guardarsi in faccia. A vedersi." Questo il racconto emozionato di Stella Rapallino e Daniele Ficetti, gli educatori referenti del progetto Re&Ti (risorse educanti e territori inclusivi).

I giardinetti del quartiere come luogo scelto, ritrovo per quel simboleggiare il quartiere ma anche per essere punto di partenza, luogo dove interrogarsi per promuovere il benessere di tutti. Lì questo sabato, 27 febbraio, alle ore 14.30 un nuovo ed arricchente incontro. A condurlo Barbara Grassini, una ragazza che, successivamente ad un percorso formativo in advocacy, è stata scelta per essere importante punto di riferimento, sostegno ed affiancamento ai giovani.