Smog ad Alba e Bra: livello di allerta arancione confermato sino a lunedì

Scattate martedì, rimarranno operative sino al nuovo aggiornamento previsto per lunedì 1° marzo le limitazioni al traffico previste col primo livello di allerta (arancione) del "semaforo antismog", il sistema di monitoraggio introdotto anche in Piemonte con l’Accordo di Bacino Padano sulla qualità dell’aria del 2017.



Come noto il sistema prevede misure crescenti di limitazioni del traffico che interessano i centri abitati del capoluogo regionale, in numerosi Comuni della sua cintura, nei capoluoghi di provincia e in una serie di altri comuni (tra i quali Alba e Bra) che nell’ultimo triennio abbiano superato il limite dei 35 sforamenti nel livello di Pm10 massimo (50 microgrammi per metro cubo d’aria) indicato dall’Oms come nocivo per la salute dell’uomo.



In ragione di valori ancora condizionate dall’alta pressione di questi giorni, l’ultimo aggiornamento diffuso dall’Arpa ha quindi rinnovato anche per i due centri di Langhe e Roero le misure di contenimento delle emissioni previste dal semaforo.





COSA PREVEDE L’ALLERTA ARANCIONE

Queste le limitazioni temporanee che rimarranno in vigore sino a lunedì 1° marzo.

- dalle ore 8:30 alle 18:30 divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 3, 4 e 5;

- dalle ore 8:30 alle 12:30 di sabato e festivi divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 4;

- dalle ore 8:30 alle 12:30 di sabato e festivi divieto per i veicoli merci (categorie N1, N2, N3) diesel Euro 3 ed Euro 4;

- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa senza classe 4 stelle;

- divieto assoluto di combustioni all’aperto;

- limite di 19° C (con tolleranza di 2° C) per le temperature medie in abitazioni, esercizi commerciali, edifici pubblici, ad eccezione delle strutture sanitarie;

- divieto di spandimento dei liquami zootecnici.



VEICOLI ESENTATI

Le suddette misure non si applicano ad alcune categorie di veicoli, come ad esempio, veicoli al servizio delle manifestazioni, veicoli di turnisti e di operatori in reperibilità, veicoli delle forze dell’ordine, mezzi soccorso, protezione civile, trasporto di portatori di handicap, persone sottoposte a terapie, veicoli utilizzati da lavoratori la cui abitazione e/o luoghi di lavoro non sono serviti, dai mezzi pubblici nel raggio di 1.000 metri; veicoli guidati da persone con Isee inferiore a 14mila euro, veicoli guidati da persone dai 70 anni in su, car sharing, macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d’opera, veicoli di associazioni o società sportive, veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare, veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche, veicoli di venditori ambulanti.



LE ZONE VIETATE

In caso di semaforo arancione o rosso, ad Alba le misure antismog si applicano nella “Ztl Ambientale”, ovvero in centro abitato, escluse Località Altavilla, Madonna Como, San Rocco Seno d’Elvio, San Rocco Cherasca, Corso Asti, Corso Canale, Corso Bra, Località Scaparoni, Piana Biglini, Piana Gallo, Tangenziale est/ovest della Strada provinciale 3 e 9, Strada provinciale n. 429 (Alba-Cortemilia).



Per consentire ai veicoli provenienti dalle zone extraurbane di percorrere le principali arterie stradali senza attraversare la città di Alba, sono anche escluse dalla “Ztl Ambientale” alcuni tratti:

• per la provenienza Diano – frazione Ricca d’Alba in direzione corso Cortemilia: corso Langhe, corso Enotria, Strada Cauda, via Franco Centro, corso Europa, via Dario Scaglione, incrocio rotatorio di via Ognissanti, con destinazione Tangenziale;

• per la provenienza Località Altavilla / Madonna Como e San Rocco Seno d’Elvio direzione obbligatoria per Strada Serre, via Santa Margherita, via Rio Misureto, corso Enotria, Strada Cauda, via Franco Centro, corso Europa, via Dario Scaglione incrocio rotatoria di via Ognissanti, con destinazione Tangenziale;

• provenienza incrocio rotatorio via Dario Scaglione / Via Ognissanti direzione piazzale Ferrero parcheggio antistante Società Ferrero S.p.A.



Per quanto riguarda Bra la mappa della viabilità consentita è consultabile a questo indirizzo (https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/municipium-production-files/uploads/ckeditor/attachments/9/5/6/2/0/Tavola-viabilit-in-deroga-2018-2019.jpg), mentre a questa pagina (https://www.comune.bra.cn.it/it/page/limitazioni-antismog) viene riportato il livello di allerta aggiornato ogni lunedì e giovedì.



Analogo aggiornamento viene pubblicato dal Comune di Alba a questo indirizzo: http://www.comune.alba.cn.it.



Il livello del semaforo si può consultare anche sull’apposita pagina di Arpa Piemonte: https://www.arpa.piemonte.it/export/bollettini/semaforo.pdf.