Unione del Fossanese: arriva la banda larga per gli uffici comunali, velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo

Gli uffici comunali dell’Unione del Fossanese finalmente potranno usufruire di una nuova velocità di connessione che arriva fino a 1Gigabit per secondo. A beneficiare della banda larga saranno i comuni di: Bene Vagienna, Genola, Salmour e Sant'Albano Stura.



Per la realizzazione dei lavori, realizzati da CSI Piemonte e Top-ix, è stato necessario collegare i quattro comuni alla Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR). Questo è stato un passaggio obbligatorio dal momento in cui i Comuni “soffrivano di digital divide”. Ora tutti gli applicativi dell’Unione del Fossanese dovranno essere migrati sul cloud regionale, come previsto dal Bando "Cloud computing e pubblica amministrazione piemontese", finanziato dalla Regione Piemonte.



"L’unione fa la forza - commenta Damiano Beccaria, Assessore dell’Unione del Fossanese - questo per noi è un risultato importante e al tempo stesso un esempio virtuoso di collaborazione proficua tra diversi enti. Ringrazio i dipendenti dell’Unione, Top-ix, il CSI e la New tech per tutto il lavoro portato avanti insieme e mi auguro che questa best practice faccia da apripista per tutti i comuni, soprattutto quelli più piccoli che hanno bisogno di poter contare su professionalità e competenze presenti sul nostro territorio”.



“Siamo contenti di aver fornito il nostro supporto per garantire un servizio oramai indispensabile di cui tutti hanno compreso l'importanza, soprattutto in questa emergenza sanitaria - ha sottolineato Pietro Pacini, Direttore Generale del CSI -. È nella missione del CSI supportare la Pubblica Amministrazione nel percorso di trasformazione digitale che non deve lasciare indietro nessuno, affinché cittadini e imprese possano usufruire di tutte le potenzialità e i benefici offerte dalla rete”



"È stato un piacere poter collaborare per portare la banda larga nell’Unione del Fossanese- commenta Davide Calonico, Presidente del Consorzio TOP-IX -. Si tratta di un territorio molto importante per noi; esclusi i nodi di Torino, quello di Fossano è il nodo più performante, destinato a diventare di primaria importanza per tutta la provincia di Cuneo, anche dal punto di vista architetturale".