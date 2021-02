Incendio in via Venezia a Mondovì: a fuoco scarti di produzione

Diverse squadre dei vigili del fuoco di Mondovì e di Cuneo sono intervenuti questa mattina, giovedì 25 febbraio, per la messa in sicurezza a seguito di un incendio nell'area industriale in via Venezia poco dopo le 7,30.



Una grossa coltre di fumo è stata segnalata da chi vive in città. A fuoco degli scarti di produzione di uno stabilimento. Non si segnalano danni alla fabbrica o a persone.



L'area è stata messa in sicurezza. Le fiamme sono state circoscritte al luogo dell'incendio.