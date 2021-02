Rimorchio carico di vitelli si ribalta lungo la SP589, tra Crocera di Barge e Staffarda

Incidente stradale, poco fa, lungo la strada provinciale 589, “dei laghi di Avigliana”, nel tratto compreso tra Crocera di Barge e Staffarda di Revello, in prossimità dell’incrocio con via Soleabò.

Un autotreno, carico di vitelli, si è ribaltato nel prato a bordo strada. Nella fattispecie, a ribaltarsi è stato soltanto il rimorchio, mentre invece l’unità trainante è rimasta sulla carreggiata.

Non si registrano feriti nel sinistro. Sul posto però sono intervenuti i Carabinieri, per i rilievi del caso e la gestione della viabilità (l’arteria è molto trafficata), e i Vigili del fuoco di Barge e Saluzzo. Ci sono capi di bestiame feriti e deceduti. Si sta lavorando per liberare il rimorchio, che successivamente andrà recuperato con mezzi specializzati.

Sempre sulla SP589, a qualche chilometro di distanza, in località Crocera di Barge, venerdì scorso, un camion si era ribaltato, finendo su un fianco, nel fosso a lato della carreggiata.