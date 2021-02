Casse di Risparmio, Fondazioni ed Europarlamento portano gli Studenti in Borsa

Le due Istituzioni, unitamente al Parlamento di Strasburgo e alla Fondazione per l'educazione finanziaria, espressione diretta dell'Associazione bancaria italiana, convergeranno - in diretta streaming - nella giornata di mercoledì 3 marzo dalle ore 10,30 alle ore 12,30, per rendere omaggio all'evento di conclusione della trentottesima edizione del progetto didattico dal titolo "Conoscere la Borsa", consistente in una gara fra Gruppi di Studenti per premiare il Team di ragazzi distintosi per la propria maggiore capacità di comprendere meccanismi e procedure di funzionamento del mercato borsistico, e di far fruttare di conseguenza la dote finanziaria virtuale a esso assegnata per le attività di investimento diversificato e dinamico all'interno dei vari titoli opzionabili.

Proprio "diversificare" è il verbo spesso utilizzato dal Banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi nelle proprie lezioni di educazione finanziaria, il quale interverrà al webinar nel proprio ruolo di Vicepresidente e Tesoriere del Gruppo europeo delle Casse di Risparmio, Istituzione associative federativa con sede a Bruxelles, capitale dalla quale porterà il proprio saluto augurale l'onorevole Irene Tinagli, Europarlamentare e Presidente della Commissione ECON - Economia e Finanze della massima Assemblea elettiva della UE, organismo collegiale strategico che ha il compito di esaminare e deliberare i provvedimenti direttivi e regolamentari più importanti in materia di trasparenza e di accessibilità ai mercati del risparmio e dei capitali dell'Unione Europea.