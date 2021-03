Come trasferire i dati di WhatsApp tra iPhone e Android

Quando si utilizza sempre un cellulare iPhone, passare ad uno che utilizza il sistema operativo Android, richiede tempi di adeguamento da parte dell’utente.

Caratteristica peculiare di tutti gli smartphone esistenti è la possibilità di poter aggiungere delle nuove funzionalità sul proprio device scaricando e installando le cosiddette App, in versione gratuita o a pagamento, attraverso l’App Store di iOS e il Play Store di Android.

Fra i sistemi operativi per dispositivi mobili più diffusi troviamo Android e iOS, ma sul mercato è possibile trovare anche altri sistemi operativi meno diffusi o comunque non più usati come Windows Phone, Bada, Symbian OS e BlackBerry OS.

Le chat di WhatsApp tra gli stessi dispositivi del sistema operativo sono facili da trasferire, ma tra dispositivi iOS e Android, Whatsapp non offre soluzioni.

Le modalità per trasferire i dati di WhatsApp tra iPhone e Android

Solitamente i vari metodi da scegliere per trasferire i messaggi WhatsApp dall’iPhone all’Android richiedono il backup delle chat, l’utilizzo della chat e-mail o l’utilizzo di applicazioni come WazzapMigrator.

Per esempio, volendo trasferire la cronologia delle chat di WhatsApp dall’iPhone ad un telefono Android con chat e-mail non è poi così semplici per tutti gli utenti.

Infatti, prima di tutto bisogna andare sulle impostazioni da WhatsApp del proprio iPhone e cliccare su "Impostazioni Chat" e poi cliccare su "Chat Email" dall'elenco a menu.

Selezionando la cronologia di WhatsApp che si desidera trasferire, dal menu "Allegare Media” generare un messaggio di posta elettronica con o senza Media: questo dipende dalle esigenze di cui si ha bisogno. Non è finita, che fatica: poi bisogna digitare l'indirizzo e-mail e selezionare "Invia".

Dal proprio account e-mail sul proprio smartphone Android adesso è possibile vedere le vecchie chat WhatsApp ma, non sarà però possibile sincronizzare i dati di WhatsApp con l’applicazione WhatsApp del proprio dispositivo Android.

Uno dei migliori modi per trasferire dati di WhatsApp tra iPhone e Android

Se vuoi fare tutto con un clic il miglior modo per trasferire i dati di WhatsApp tra iPhone e Android è questo.

Cercando su Google “MobileTrans”, dal sito ufficiale scaricarlo sul proprio computer e procedere con l’installazione.

Una volta scaricato il programma, avviarlo e sorprenditi grazie alla sua intuitiva grafica e funzionalità.

Basta poi cliccare su "Trasferimento WhatsApp", connettere i cellulari al computer e selezionare "Trasferisci Messaggi WhatsApp".

Appena MobileTrans rileva i due dispositivi si aprirà una magica finestra, dove cliccando su Avvia e successivamente su Si, i dati di WhatsApp memorizzati sul proprio iPhone si trasferiranno sul cellulare Android e viceversa.

Facile no!