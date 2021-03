La cessione del quinto è la scelta giusta per te?

La cessione del quinto è una tipologia di prestito personale destinata a lavoratori dipendenti e pensionati. Si tratta di un cosiddetto prestito non finalizzato, poiché non è necessario specificarne la destinazione e non è subordinato all’acquisto di un bene specifico.

Puoi richiederlo solo se la tua situazione lavorativa rispecchia determinate condizioni, ma il modo in cui spenderai i soldi del tuo prestito è completamente nelle tue mani. Vediamo meglio in cosa consiste.

Cosa vuol dire cessione del quinto

Questa transazione finanziaria si svolge tra una banca o un’agenzia e un privato, che sia un lavoratore dipendente o pensionato. La restituzione del prestito, infatti, avviene attraverso una detrazione mensile dal salario (stipendio o pensione, appunto) per una cifra che non superi il quinto del totale netto.

Ancora confuso? La spiegazione in poche parole è questa: la cessione del quinto avviene direttamente dal tuo stipendio o dalla tua pensione, senza alcun impegno da parte tua. Per questo tale modalità prettamente italiana viene scelta da tantissimi clienti, soprattutto se hanno bisogno di immediata liquidità. Ovviamente puoi accedere a questo tipo di prestito solo se hai determinati requisiti.

Come ottenerla

Dipendenti privati, pubblici o pensionati possono richiedere la CQS (cessione del quinto di stipendio) per una cifra massima di 75.000€. Questa cifra andrà restituita detraendo dallo stipendio o dalla pensione al massimo il 20% del totale netto.

Va da sé che è necessario, sia per il richiedente che per la sicurezza dell’agenzia finanziaria, assicurarsi che il rimanente basti al cliente per tutto il mese. Ciò è possibile tramite una verifica della dichiarazione dei redditi e le buste paga dei mesi precedenti. Il datore di lavoro del richiedente può decidere a sua discrezione se far rientrare nel conteggio del salario netto anche la tredicesima ed eventuale quattordicesima, i bonus e altre entrate extra.

Quali sono i vantaggi della cessione del quinto?

Questa tipologia di finanziamento ha un vantaggio ulteriore rispetto ad altri prestiti non finalizzati. Vale a dire che non avrai alcun pensiero in merito alla restituzione delle rate. Queste infatti diventano una responsabilità del tuo datore di lavoro, che si impegna ad erogare un quinto del tuo salario all’istituto con cui hai firmato l’accordo.

Per questo motivo, non tutti i dipendenti hanno la possibilità di richiedere la cessione del quinto. Ciò dipende, infatti, dalle convenzioni stipulate tra il datore di lavoro e varie banche o agenzie finanziarie.

Ancora più semplice

Negli ultimi anni, un ulteriore elemento ha reso sempre più semplice richiedere prestiti personali, tra cui la cessione del quinto. Stiamo parlando ovviamente del web, il luogo in cui tutti i rapporti personali e professionali possono svolgersi con maggiore velocità.

Richiedere la cessione del quinto a un’agenzia finanziaria che opera online è piuttosto semplice. Ti bastano infatti pochissimi minuti. Grazie alla sempre maggiore digitalizzazione delle aziende pubbliche e private, compresa l’INPS, e all’introduzione della pec (posta elettronica certificata) tutte le transazioni, le verifiche e perfino la firma del contratto possono avvenire a distanza. Il tutto in maniera veloce e sicura.